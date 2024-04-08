矽谷慈善創投家徐大麟81歲辭世 5月舉行追思會

矽谷著名創投家、慈善家徐大麟博士日前因病在台北去世，享年81歲。（取自百人會網站committee100.org）

矽谷著名創投家、慈善家徐大麟博士日前因病在台北去世，享年81歲。舊金山 灣區5月將為他舉行追思會。

徐大麟的兒子徐牧均表示，徐大麟自幼胸懐大志，聰穎勤奮。一生傳奇，橫跨科技研究，創業投資 ，及慈善回饋，創造無數非凡奇蹟，留下久遠典範。

徐博士祖籍山東，生於重慶，幼時隨家人遷往台灣屏東定居。他自幼胸懐大志，聰穎勤奮。畢業於建國中學、台灣大學物理系、柏克萊加大 電機博士，為台大物理系傑出校友。曾任職於IBM研究部門資深主管。爾後，追隨李國鼎資政，參與「科技顧問組」，於1986年創辦漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific)，帶入第一筆美式資金到台灣，並投資了旺宏、宏碁、茂矽等，對台灣產業發展甚為關鍵，漢鼎亞太快速擴展至亞洲地區，在眾多經典之作中，包括韓國早安証券、日本ACCESS、以及中國大陸北方星巴克、中芯半導體、ATL(寧德時代前身)等。

徐博士被譽為「亞洲創投教父」之一，美國商業周刊列其為「亞洲之星」、以及財星雜誌「金手指」等稱譽。

徐大麟為中國工程師學會舊金山分會創會會長、並為玉山科技協會共同發起人、百人會會員、曾任亞洲基金會董事、美國外交協會會員、柏克萊加大哈斯學院顧問、太平洋退休基金會董事等。 徐博士對慈善工作不遺餘力，為舊金山台北姐妹市委員會主席、「TMAF音樂節國際獎學金主席」、Give2Asia榮譽董事長等。

追思會將於台北時間15日(星期一)上午10時於台灣基督長老教會大稻埕教會舉行。舊金山灣區將於5月擇日另行舉行追思會。