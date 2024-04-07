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4商學院搶著要 潘思瑋談祕訣

記者丁曙／綜合報導
2021年4月（左起）潘毅、潘思琪、潘思瑋和徐曉明全家人前往亞利桑納州Sedona度假。（受訪者提供）
2021年4月（左起）潘毅、潘思琪、潘思瑋和徐曉明全家人前往亞利桑納州Sedona度假。（受訪者提供）

在美國，能被一所頂尖商學院錄取，或許有一點運氣；但如果能被四所頂尖商學院同時錄取，絕對是憑實力，人們相信，這樣的青年才俊應該是打造了一架通往金字塔頂端的雲梯！

八年前的春季，洛杉磯哈佛-西湖高中（Harvard-Westlake School）高中畢業生潘思瑋（Grace Pan），透過早期行動計畫（Early Action program）被哈佛大學錄取；八年後的春季，已經擁有哈佛學士和哥倫比亞管理碩士學位的她，又先後被哈佛商學院、史丹福商學院、賓州大學華頓商學院，以及麻省理工史隆商學院錄取，邁入人生新里程。

麻省理工Sloan商學院發給潘思瑋的錄取通知書這樣寫，「很高興奉告，您將於2024年8月 26日開始入讀麻省理工學院史隆學院商業管理碩士（MBA）課程。招生委員會對您的使命感以及個人成就和專業記錄印象特別深刻。您是今年秋季加入麻省理工史隆學院 MBA 課程的精挑細選學生中的一員。我們相信您的背景和見解將為我們豐富的文化社區做出貢獻。麻省理工史隆商學院的教育經驗是充實而有益的。」

潘思瑋曾在哈佛主修社會學，暑假奔赴全球各地實習，從日本的教育顧問公司到納米比亞（Namibia）和愛沙尼亞（Estoni）的政府部門。她受到父母在美國的醫療實踐和創業成功的啟發，對於政府在促進經濟流動性的作用產生了濃厚的興趣。

2020 年從哈佛大學畢業後，潘思瑋又進入哥倫比亞大學攻讀經濟政策管理碩士。在此期間，她與世界各地的政策制定者和央行領導人接觸，探討了政策和數據驅動經濟的關係。

畢業後，潘思瑋進入紐約市奧緯管理諮詢公司（Oliver Wyman Management consulting company），開啟職業生涯。從接觸不同產業到磨練分析技能和客戶互動，奧緯諮詢的指導和專業發展在她的職業軌跡中發揮了關鍵作用。

出於對公共服務的熱情，潘思瑋轉入美國商務部CHIPS 計畫辦公室任職，在制定投資項目方面發揮了重要作用。為了表彰她的貢獻，該部門晉升她為投資項目主管，負責對一項390 億美元的預算計劃進行財務稽核，促進美國半導體製造業的發展。

CHIPS計畫辦公室的經驗鞏固了潘思瑋利用資本造福公共利益的承諾。受此激勵，她決定繼續攻讀商學院，提高自己的財務技能，並利用專業網絡促進政府和私營部門之間的協作創新。

在被四大頂尖商學院錄取後，潘思瑋分享了申請要領。她說，「雖然成績和考試是基準，但令人信服的個人和專業敘述、強有力的推薦以及與學校使命的一致性也同樣重要。例如，史丹福大學商學院關注對考生重要事項，哈佛商學院則看重申請人的專業領導潛力。

潘思瑋強調，她的商學院入學之旅，既是個人多年來勤奮學習、持之以恆的回報，也是父母潘毅和徐曉明悉心栽培、教子有方的成果。面對四大頂尖商學院同時向她招手，潘思瑋最後選擇了史丹福商學院。原因之一是她的姐姐潘思琪（Chelsea Pan）即將開始舊金山大學（University of San Francisco）住院醫師實習計劃，兩校相距不遠，姐妹往來方便，相互扶持。

在分享個人經歷的同時，潘思瑋希望其他青年學子在追求成功的同時，也要善於自我反省。她說，了解一個人的動機是釋放一個人的潛力，並且是取得有意義的成果的關鍵。透過她的求學旅程，潘思瑋示範了個人努力和家庭支持的相互關係，成為新移民追求和實現美國夢的樣板之一。

2019年3月潘思瑋和母親徐曉明參加哈佛大三學生家長周末活動，在宿舍前留影。（受...
2019年3月潘思瑋和母親徐曉明參加哈佛大三學生家長周末活動，在宿舍前留影。（受訪者提供）
2020年5月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）
2020年5月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

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