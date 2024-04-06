佩斯金住房決策偏保護主義 毀譽參半

舊金山市長候選人、市議長佩斯金在住房建設方面的保護主義令他毀譽參半。（電視新聞截圖）

據舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）宣布參選市長的一個月前，市長布里德（London Breed）站在市政廳的台階上對他進行了嚴厲的評價。她稱佩斯金之「不要在我家後院」(not in my backyard, NIMBY)，就是破壞住房建設，表示她將反對任何 「反住房立法」，而佩斯金則認為 「我們可以既支持鄰里關係又支持住房」。

布里德和她的 「迎臂運動」（Yes In My Back Yard，YIMBY）支持者一直試圖將佩斯金描繪成一個 NIMBY 保護主義者，因為他經常站在鄰里團體一邊阻止具體提案，尤其是在海濱和歷史街區。30年來，他一直是開發商和房東的眼中釘、肉中刺--善於打官司、老謀深算，他利用自己的政治技巧破壞住房項目、加強租戶權利，並通過立法，使住房建設變得更加困難和昂貴。

然而，佩斯金的紀錄要比其批評者所承認的更為細緻，在大型住房決策上也表現出了他的獨立傾向。

根據州政府授權的「住房要素 」（housing element）計劃，舊金山必須在 2031 年前規劃 8萬2000 個住房單位，而重新規劃計劃是該計劃的一部分，因此得到了布里德的大力支持。與此同時，佩斯金是迄今為止唯一一位攻擊這一前提的候選人。

他說，除非在經濟適用房、交通和開放空間等方面制定具體計劃，否則提高城市高度不會緩解住房短缺問題，也不會使社區更有活力。

佩斯金說，在他多年的任期內，他支持街區規劃、開發協議和其他審批，從而建造了8萬套住房，其中3萬7千套為經濟適用房。他努力將三項住房債券 列入選票，總額達11億美元，包括佩斯金最近牽頭籌款的3億美元債券。

「我們不建造什麼，我們為建設創造條件。我們批准開發協議、批准分區變更、為經濟適用房撥款、將經濟適用房措施列入選票，」佩斯金說。「與現今舊金山的任何其他議員相比，這都是無與倫比的記錄。」

要了解佩斯金處理住房問題的方法，不妨花時間與他在北灘（North Beach）或唐人街等選區的鄰里相處，他似乎認識那裡的每一位警察、咖啡師和推著嬰兒車的媽媽。舊金山華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，佩斯金在唐人街的大部分工作都集中在保護單人間酒店的低收入 租戶上。

城市記錄顯示，從2012年到2023年，第3區在住房建設方面處於中間位置，共建設了1560套住房。這比1區、2區、4區、7區和11區都要多，但遠低於建造了2萬套住房的6區和建造了6895套住房的10區。

楊重賢說：「我不認為佩斯金是人們口中的反開發怪物。在住房問題上，他總是會問『這是為誰而建？對勞動人民有什麼好處？對當地有什麼好處，有什麼影響？』 」

佩斯金似乎不太可能從該市的大開發商群體中贏得很多選票，在舊金山從事住房建設30多年的埃里克森（Oz Erickson）稱佩斯金 「非常反住房」，是 「舊金山歷史上最糟糕的議員」。

但是佩斯金樂於解決複雜的開發問題，這一點給支持者和批評者都留下了深刻印象；他們承認佩斯金所擁有的對規劃法規、開發和土地使用的知識可謂出類拔萃，他的這種能力使他住房和土地使用政治領域遊刃有餘。