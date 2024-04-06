佩斯金住房決策偏保護主義 毀譽參半
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在舊金山市議長佩斯金（Aaron Peskin）宣布參選市長的一個月前，市長布里德（London Breed）站在市政廳的台階上對他進行了嚴厲的評價。她稱佩斯金之「不要在我家後院」(not in my backyard, NIMBY)，就是破壞住房建設，表示她將反對任何 「反住房立法」，而佩斯金則認為 「我們可以既支持鄰里關係又支持住房」。
布里德和她的 「迎臂運動」（Yes In My Back Yard，YIMBY）支持者一直試圖將佩斯金描繪成一個 NIMBY 保護主義者，因為他經常站在鄰里團體一邊阻止具體提案，尤其是在海濱和歷史街區。30年來，他一直是開發商和房東的眼中釘、肉中刺--善於打官司、老謀深算，他利用自己的政治技巧破壞住房項目、加強租戶權利，並通過立法，使住房建設變得更加困難和昂貴。
然而，佩斯金的紀錄要比其批評者所承認的更為細緻，在大型住房決策上也表現出了他的獨立傾向。
根據州政府授權的「住房要素 」（housing element）計劃，舊金山必須在 2031 年前規劃 8萬2000 個住房單位，而重新規劃計劃是該計劃的一部分，因此得到了布里德的大力支持。與此同時，佩斯金是迄今為止唯一一位攻擊這一前提的候選人。
他說，除非在經濟適用房、交通和開放空間等方面制定具體計劃，否則提高城市高度不會緩解住房短缺問題，也不會使社區更有活力。
佩斯金說，在他多年的任期內，他支持街區規劃、開發協議和其他審批，從而建造了8萬套住房，其中3萬7千套為經濟適用房。他努力將三項住房債券列入選票，總額達11億美元，包括佩斯金最近牽頭籌款的3億美元債券。
「我們不建造什麼，我們為建設創造條件。我們批准開發協議、批准分區變更、為經濟適用房撥款、將經濟適用房措施列入選票，」佩斯金說。「與現今舊金山的任何其他議員相比，這都是無與倫比的記錄。」
要了解佩斯金處理住房問題的方法，不妨花時間與他在北灘（North Beach）或唐人街等選區的鄰里相處，他似乎認識那裡的每一位警察、咖啡師和推著嬰兒車的媽媽。舊金山華協中心行政主任楊重賢（Malcolm Yeung）表示，佩斯金在唐人街的大部分工作都集中在保護單人間酒店的低收入租戶上。
城市記錄顯示，從2012年到2023年，第3區在住房建設方面處於中間位置，共建設了1560套住房。這比1區、2區、4區、7區和11區都要多，但遠低於建造了2萬套住房的6區和建造了6895套住房的10區。
楊重賢說：「我不認為佩斯金是人們口中的反開發怪物。在住房問題上，他總是會問『這是為誰而建？對勞動人民有什麼好處？對當地有什麼好處，有什麼影響？』 」
佩斯金似乎不太可能從該市的大開發商群體中贏得很多選票，在舊金山從事住房建設30多年的埃里克森（Oz Erickson）稱佩斯金 「非常反住房」，是 「舊金山歷史上最糟糕的議員」。
但是佩斯金樂於解決複雜的開發問題，這一點給支持者和批評者都留下了深刻印象；他們承認佩斯金所擁有的對規劃法規、開發和土地使用的知識可謂出類拔萃，他的這種能力使他住房和土地使用政治領域遊刃有餘。
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