棒球經歷太傳奇 紐森遭疑不澄清

據CalMatters報導，州長紐森棒球生涯的傳奇並不總是與現實相符。（路透）

據CalMatters報導，加州州長紐森 （Gavin Newsom）棒球職業生涯的傳奇並不總是與現實相符。

在2004年的主場揭幕戰上，舊金山 巨人隊（Giants）邀請剛剛就任舊金山市長幾個月的紐森投第一球。播音員告訴觀眾 「他曾在聖他克拉拉大學（University of Santa Clara）打過一壘手，並被德州遊騎兵隊（Texas Rangers）選中」。但這對於當天與會的一群聖他克拉拉大學的前棒球運動員來說一直是笑話。

前教練和隊友們說，通過採訪、光鮮亮麗的雜誌介紹以及對他2021年出版的以克服閱讀障礙為主題的棒球兒童讀物的報導，紐森的傳記被一再重複，誇大了他的棒球資歷，給人的印象是他是一個有成就的球員。

但值得注意的是，紐森從未代表聖他克拉拉大學打過一場正式比賽。他只在大一和大二的秋季選拔賽中打過比賽，然後在常規賽開始前離開了棒球項目。他沒有出現在野馬隊（Broncos）的全隊名單中，也沒有出現在體育部為預告新賽季而出版的媒體指南中。

深入了解他的招募情況還可以發現，紐森進入聖他克拉拉大學，是得到了他父親老紐森（William Newsom）的朋友和熟人的大力幫助。老紐森是舊金山的一名法官，也是石油 富豪蓋蒂家族（Gettys）的財務顧問。紐森上高中時，一位同事為他聯繫了棒球項目，而他父親最好的朋友、當時的大學董事會成員則為他寫了一封推薦信。

在紐森的職業生涯中，他並不是第一次遲遲不肯澄清不實之處。在 2018 年首次競選州長期間，他承認自己從未參加過戒酒所，而十多年前有廣泛報導稱他承諾因酗酒問題尋求治療。

紐森的發言人拒絕了多次採訪州長有關其棒球生涯的請求。他們表示，紐森從未誇大他在聖他克拉拉大學的經歷，他的工作不是糾正公眾可能產生的任何錯誤假設。

但不管怎麼說，紐森都是馬連（Marin）縣紅木高中（Redwood High School）的天才棒球手，1985 年畢業前還是籃球隊的明星。他的名字出現在「舊金山紀事報」當時的預科報導中。在高三那年，他擊出全壘打，在馬連縣運動聯盟冠軍賽中打出一記制勝一壘安打，並入選聯盟第一隊。

但據遊騎兵隊發言人稱，紐森只是該隊在準備年度業餘選秀時考察的全國數百名高中球員之一。但由於紐森肘部受傷，他大學棒球生涯戛然而止。