陳詩敏籲增列治文警力 遭邁珍支持者對嗆

陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者劉先進 ／攝影）

在金山列治文區接連發生商業盜竊等罪案後，第一區華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）5日與數個商家聯合舉行記者會，呼籲市長布里德及警局立即行動，增加社區巡邏，擴充退休 警察大使計畫。陳詩敏會後接受採訪時，競選對手邁珍(Marjan Philhour)的數個支持者，與她爆發激烈爭吵。

陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者劉先進 ／攝影）

上次選舉，邁珍以很少的票數差距，敗於陳詩敏之手。此次兩人再度對決，選情益趨尖銳對立。

邁珍的支持者認為陳詩敏缺乏領導力，曾說希望「撤除」(dismantle)）警局，要為公共安全惡化負責，陳詩敏批評市長布里德懶惰（lazy）的言論是歧視 。而陳詩敏表示，有人利用公共安全玩弄政治。「我之前意思是消除警局中的種族主義 。監督警察，並不代表反對他們。公共安全需要全面的解決計畫。」

金山列治文區接連發生商業入室盜竊，商戶赫勒(左)和市議員陳詩敏（右）等呼籲增強公共安全。（記者劉先進 ／攝影）

金山列治文區接連發生商業入室盜竊，商戶赫勒和市議員陳詩敏等呼籲增強公共安全。（記者劉先進 ／攝影）

Geary大道商會聯合主席、美妝商店Beauty Network東主海爾（David Heller）說，3月20到31日，Geary大道多家商店被偷。最近甚至一家郵局USPS也遭人入室盜竊。他的店鋪在三個月遭三次破門而入，損失慘重。三次被偷，均觸發警報，但警方只來了一次，且遲到兩小時。多個商戶聲明說，市長並未承諾提供贏得資源和全面保護計畫，反而對列治文區置之不理。

陳詩敏說，希望市府擴充退休警察大使計畫，派更多大使到列治文其他區域，延長服務時間。在列治文關鍵地點安裝自動車牌辨識器（ALPR），對商家免除誤報警報費用，與商家商討高風險時段、淩晨2時到5時的潛在實時監控計畫。

希望競選連任的陳詩敏，曾在2020年反對僱用更多警員。競爭對手邁珍因此給她貼上反警察的標籤。陳詩敏此次記者會，呼籲投入警力和大使，是否意味著態度轉變？她說，增強公共安全需要全面計畫。執法不可能是解決犯罪的唯一答案。2022年的獨立研究表明，金山缺乏500名警員。如今我們需要繼續雇傭更多的警員。當時說撤銷警局，是撤銷警局的種族主義。這種監督警察的做法，並非意味著，反對警察。

陳詩敏結束公共安全記者會談話後，走出店鋪，再接受記者對其他議題的訪談。但遭在場的數位民眾高分貝嗆聲反對，反對說︰「你一開始希望撤銷警局，現在表示這是翻譯錯誤（translation error）？」陳詩敏接受採訪的談話數度被反對者打斷。她也大聲回應︰「有人在利用公共安全操弄政治。我和商戶很失望，有人甚至不願讓我說話，總在干擾。」