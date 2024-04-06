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陳詩敏籲增列治文警力 遭邁珍支持者對嗆

記者劉先進 ／舊金山報導
陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者劉先進 ／攝影）
陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者劉先進 ／攝影）

在金山列治文區接連發生商業盜竊等罪案後，第一區華裔市議員陳詩敏（Connie Chan）5日與數個商家聯合舉行記者會，呼籲市長布里德及警局立即行動，增加社區巡邏，擴充退休警察大使計畫。陳詩敏會後接受採訪時，競選對手邁珍(Marjan Philhour)的數個支持者，與她爆發激烈爭吵。

陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者...
陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者劉先進 ／攝影）

上次選舉，邁珍以很少的票數差距，敗於陳詩敏之手。此次兩人再度對決，選情益趨尖銳對立。

邁珍的支持者認為陳詩敏缺乏領導力，曾說希望「撤除」(dismantle)）警局，要為公共安全惡化負責，陳詩敏批評市長布里德懶惰（lazy）的言論是歧視。而陳詩敏表示，有人利用公共安全玩弄政治。「我之前意思是消除警局中的種族主義。監督警察，並不代表反對他們。公共安全需要全面的解決計畫。」

金山列治文區接連發生商業入室盜竊，商戶赫勒(左)和市議員陳詩敏（右）等呼籲增強公...
金山列治文區接連發生商業入室盜竊，商戶赫勒(左)和市議員陳詩敏（右）等呼籲增強公共安全。（記者劉先進 ／攝影）

金山列治文區接連發生商業入室盜竊，商戶赫勒和市議員陳詩敏等呼籲增強公共安全。（記...
金山列治文區接連發生商業入室盜竊，商戶赫勒和市議員陳詩敏等呼籲增強公共安全。（記者劉先進 ／攝影）

Geary大道商會聯合主席、美妝商店Beauty Network東主海爾（David Heller）說，3月20到31日，Geary大道多家商店被偷。最近甚至一家郵局USPS也遭人入室盜竊。他的店鋪在三個月遭三次破門而入，損失慘重。三次被偷，均觸發警報，但警方只來了一次，且遲到兩小時。多個商戶聲明說，市長並未承諾提供贏得資源和全面保護計畫，反而對列治文區置之不理。

陳詩敏說，希望市府擴充退休警察大使計畫，派更多大使到列治文其他區域，延長服務時間。在列治文關鍵地點安裝自動車牌辨識器（ALPR），對商家免除誤報警報費用，與商家商討高風險時段、淩晨2時到5時的潛在實時監控計畫。

希望競選連任的陳詩敏，曾在2020年反對僱用更多警員。競爭對手邁珍因此給她貼上反警察的標籤。陳詩敏此次記者會，呼籲投入警力和大使，是否意味著態度轉變？她說，增強公共安全需要全面計畫。執法不可能是解決犯罪的唯一答案。2022年的獨立研究表明，金山缺乏500名警員。如今我們需要繼續雇傭更多的警員。當時說撤銷警局，是撤銷警局的種族主義。這種監督警察的做法，並非意味著，反對警察。

陳詩敏結束公共安全記者會談話後，走出店鋪，再接受記者對其他議題的訪談。但遭在場的數位民眾高分貝嗆聲反對，反對說︰「你一開始希望撤銷警局，現在表示這是翻譯錯誤（translation error）？」陳詩敏接受採訪的談話數度被反對者打斷。她也大聲回應︰「有人在利用公共安全操弄政治。我和商戶很失望，有人甚至不願讓我說話，總在干擾。」

市長新聞辦公室副主任李美生（Mason Lee）表示，市長布里德每天都在努力使金山所有社區更加安全，包括列治文區。「我們看到犯罪率正在改善，但她不會放鬆這項工作，因為她希望每個人感到安全。市議員陳詩敏並未要求與市長舉行任何會議來討論列治文的公共安全問題。如果她想與市長合作解決鄰里問題，可以要求市長坐下來，開始討論任何想法或解決方案。」

陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者...
陳詩敏接受採訪時，遭多位在場民眾數度高聲反對、打斷，陳詩敏也不甘示弱回嗆。（記者劉先進 ／攝影）

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