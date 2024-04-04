地球月開幕 金山市長表揚4傑出女性

布里德表彰四位傑出女性。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 與舊金山環境部局(SFE)、多位市領導人以及社區環境倡導者，3日在市政廳慶祝四月地球月開幕，並表彰了四位當地女性Julia Collins、Frances Yee、Claire Amable、Vanessa Louise Carter對舊金山環保工作的貢獻。

當天，「舊金山氣候周」的主辦單位和合作夥伴 Climatebase 介紹了將於4月21至27日氣候周上舉行的公共活動和志工機會。

舊金山在永續發展公司籌集的平均投資金額為7840萬元，是全國永續發展公司集中度最高的10個城市之一。布里德表示，幾十年來，舊金山一直處於環保運動的最前沿，從全國首個堆肥計畫，到突破性的清潔能源計畫，但要實現碳減排目標，還有很長的路要走。

今年的舊金山氣候周（4月21日至27日）以社區組織和企業家創造永續未來為主題。2023年首屆舊金山氣候周是世界上最大的氣候聚會之一。今年的計畫將包括更多活動和更多參與機會，以建立聯盟來推進氣候保護進程。

主辦方表示，2024年舊金山氣候周將在推動氣候變遷 討論和行動方面發揮至關重要的作用。 活動全天安排在全市範圍。從爐邊對話到社交活動或行業小組討論，舊金山人可以透過多種方式加入氣候行動運動，包括定期跑步、自然遠足、自行車之旅以及參觀植物園 林。此外，氣候周還將舉行企業家圓桌會議，推進氣候技術解決方案和商業計畫。