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地球月開幕 金山市長表揚4傑出女性

記者李怡／舊金山報導
布里德表彰四位傑出女性。（記者李怡／攝影）
布里德表彰四位傑出女性。（記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德 (London Breed) 與舊金山環境部局(SFE)、多位市領導人以及社區環境倡導者，3日在市政廳慶祝四月地球月開幕，並表彰了四位當地女性Julia Collins、Frances Yee、Claire Amable、Vanessa Louise Carter對舊金山環保工作的貢獻。

當天，「舊金山氣候周」的主辦單位和合作夥伴 Climatebase 介紹了將於4月21至27日氣候周上舉行的公共活動和志工機會。

舊金山在永續發展公司籌集的平均投資金額為7840萬元，是全國永續發展公司集中度最高的10個城市之一。布里德表示，幾十年來，舊金山一直處於環保運動的最前沿，從全國首個堆肥計畫，到突破性的清潔能源計畫，但要實現碳減排目標，還有很長的路要走。

今年的舊金山氣候周（4月21日至27日）以社區組織和企業家創造永續未來為主題。2023年首屆舊金山氣候周是世界上最大的氣候聚會之一。今年的計畫將包括更多活動和更多參與機會，以建立聯盟來推進氣候保護進程。

主辦方表示，2024年舊金山氣候周將在推動氣候變遷討論和行動方面發揮至關重要的作用。 活動全天安排在全市範圍。從爐邊對話到社交活動或行業小組討論，舊金山人可以透過多種方式加入氣候行動運動，包括定期跑步、自然遠足、自行車之旅以及參觀植物園林。此外，氣候周還將舉行企業家圓桌會議，推進氣候技術解決方案和商業計畫。

市長布里德表彰對環境保護做出傑出貢獻四位女性。（記者李怡／攝影）
市長布里德表彰對環境保護做出傑出貢獻四位女性。（記者李怡／攝影）
舊金山啟動地球月慶祝活動。左為市長布里德。（記者李怡／攝影）
舊金山啟動地球月慶祝活動。左為市長布里德。（記者李怡／攝影）

舊金山 植物園 氣候變遷

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