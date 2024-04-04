沙加緬度宣布成為跨性別者庇護城市

沙加緬度市通過決議，宣布成為跨性別者庇護城市。(圖取自沙加緬度市官網)

沙加緬度市近來宣布，通過決議成為跨性別 者庇護 城市(sanctuary city)，主要目的是保護從被禁止或嚴重限制跨性別州，來到沙加緬度尋求性別認同及性別確認護理的成年人與兒童。

「舊金山紀事報」報導，沙加緬度市議會上個月一致投票通過、決議將沙加緬度定為變性人的庇護城市。民眾里昂(Ethos de Leon)在投票之前，向市議會發表講話，表示變性人在美國各地受到愈來愈多的政治與文化攻擊，他與其他數十名跨性別者認為，這項決議為必要，是象徵性行動，也是實際支持。

決議作者們指出，沙加緬度是加州 第二個宣布成為跨性別庇護地點的城市，西好萊塢(West Hollywood)去年4月也通過類似決議。舊金山儘管擁有全美最大的跨性別社區之一，但尚未指定自身城市成為庇護城市。

美國其他部分城市也已宣布成為跨性別庇護地點。加州於2022年成為跨性別庇護州，此舉主要是為了保護那些在禁止或嚴重限制跨性別州的有孩子家庭，來此地尋求性別肯定。

沙加緬度政策目標在透過禁止城市資源用於調查、拘留或引渡前來尋求保護的變性人，尤其是年輕人，加強州庇護。沙加緬度也是無證移民的庇護城市，受到類似保護。但是，變性人庇護政策不保證獲得醫療保健、住房或其他服務。

沙加緬度市議員巴倫蘇埃拉(Katie Valenzuela)介紹庇護政策時表示，決議不僅具有象徵性，還是一項具有約束力的行動。州立法機關雖已加快通過決議保護許多族群，包括LGBTQ社區，但仍不夠。