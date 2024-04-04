金山飛多倫多 SFO 6月起增一加拿大廉航
據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，雖然Porter Airlines可能不是灣區家喻戶曉的航空公司，但這家加拿大廉價航空公司今年開始提供從舊金山國際機場飛往多倫多的 「提升經濟艙 」（Elevated Economy）航班，並將在六月份增加航班服務。
Porter Airlines公司於1月25日開始提供每日往返多倫多皮爾遜國際機場（Pearson International Airport）的直飛航班。從6月29日起，該航空公司將每周三天（周一、周三和周六）提供從舊金山國際機場直飛蒙特婁（Montreal）的季節性航班服務。另一個方向，從蒙特婁飛往舊金山的航班，將安排在周二、周五和周日。這項服務將持續到十月。
Porter Airlines航空公司對乘客的宣傳是，他們將 「真正享受經濟艙」，乘客再也不用坐在中間的座位上。其他福利還包括免費Wi-Fi和免費「優質小吃」，如切達起司烤蠶豆和牛奶巧克力酥餅，以及免費啤酒和葡萄酒。該公司還宣傳其使用Embraer E195-E2 飛機，據SFO稱，這是「最安靜、最環保的單通道噴氣式飛機之一」。
該航空公司自2006年起開始運營，為加拿大目的地和美國東部的一些機場提供服務。2023 年，該公司增加了更多美國目的地。目前，該航空公司有33個目的地，其中21個在加拿大，12個在美國。
另一家加拿大低成本航空公司Lynx Air去年年底宣布，它也計畫從5月3日開始提供從舊金山飛往多倫多的航班。然而，Lynx 以財務壓力為由於2月26日停止運營。
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