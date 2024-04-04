心繫台灣震災 美國慈濟助動員救援、助僑民聯絡報平安

證嚴法師第一時間前往醫院、學校等地了解災情。（慈濟提供）

台灣花蓮芮氏強度7.2大地震 ，是自921大地震以來最大震級的地震，牽動了全世界海外華人 的心。全球佛教慈善團體慈濟基金會迅速組織義工進行搶險救援。本報3日專訪到慈濟美國總會執行長曾慈慧（Debra Boudreaux），介紹了災區一線的救助情況，以及海外華人如何奉獻愛心表達關懷。

曾慈慧表示，在美華人和慈濟人對台灣所面臨的地震考驗能夠感同身受。（曾慈慧提供）

曾慈慧通過本報對災區民眾說：「在美華人和慈濟人對台灣所面臨的地震考驗能夠感同身受，因為加州 也處於地震帶上。此時此刻，大家需要一顆正能量的心穩住，困難來了我們一起面對。這份愛的正能量需要社區每一個人的付出，我們可以哭、可以掉淚、可以難過，但是往前走的動能不能停，因為一切還是有希望的。有愛就不孤單。」

證嚴法師第一時間前往醫院、學校等地了解災情。（慈濟提供）

截止發稿前，地震已經造成9人遇難，並且超過300起餘震仍在不斷發生。曾慈慧表示，慈濟靜思精舍的建築在地震中也有所損傷，但人員安全且相關災害關懷運作正常。證嚴法師第一時間前往醫院、學校等地了解災情。300位慈濟義工在確定親友平安後，也投入到賑災的工作中，更多救援人員從各地不斷到達災區。

賑災工作主要分為三部分，向災民和救援人員提供熱食、設立關懷與應變中心和庇護所、提供飲用水和陪伴關懷。（慈濟提供）

曾慈慧表示，賑災工作主要分為三部分，向災民和救援人員提供熱食、設立關懷與應變中心和庇護所、提供飲用水和陪伴關懷。

「救人如救火。」曾慈慧說，大部分災民在地震發生後，身上沒有攜帶現金購買基礎的物資，慈濟會派發現金卡方便災民前往便利超市購買物資，保障基本生活需要。

自地震發生後的兩天內，慈濟美國總會不斷幫助僑民聯絡家人報平安。曾慈慧感謝僑胞平日的信任與捐獻的愛心，幫助基金會有能力在第一時間救助災區。

賑災工作主要分為三部分，向災民和救援人員提供熱食、設立關懷與應變中心和庇護所、提供飲用水和陪伴關懷。（慈濟提供）

對於海外僑胞捐款捐物的意向，曾慈慧建議以現金優先。她表示，物資從美國運回台灣價格昂貴，且時間長效率低。慈濟在災區的救濟工作，不以簡單發放物資食品為主，而是提供現金卡，幫助災民根據個人需要購買物資。

「我們有足夠的動能，幫助大家安穩下來。」曾慈慧說，「餘震導致許多長者睡眠不好，做噩夢，所以需要志工持續的關懷和支持。」

慈濟北加州會所將在21日舉辦「居安思危」的災難準備會，為災民祈福，教授家庭避難知識。