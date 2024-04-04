在人民公園建學生宿舍 柏加大開發案獲准

柏克萊加大最終將獲准在歷史悠久的人民公園建造學生宿舍。（電視新聞截圖）

據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，儘管遭到了一些鄰居的反對，州最高法院周三（3日）舉行的聽證會毫無疑問地認定，柏克萊加大 （UC Berkeley）將獲准在歷史悠久的人民公園（People's Park）建造學生宿舍。

在幾位大法官的質詢下，反對該項目的鄰里團體的律師利皮（Thomas Lippe）承認，去年九月在沒有反對票的情況下州議會快速通過、並由州長紐森 （Gavin Newsom）簽署的一項法案，消除了該項耗資3億1200萬元的項目在法律上的障礙。該項目將為大約1100名學生，以及100多名在柏克萊校園南部2.8畝土地上露營的遊民提供住房。

但利皮要求法院不要駁回對住房計畫提出質疑的訴訟，而是藉此要求大學考慮這項長期計畫將對當地造成的影響。柏克萊加大目前只為其4萬5000名學生中的23%提供住房，鄰里團體表示，未來的擴建將增加校園外的噪音、交通和環境危害。

利皮稱「加州環境品質法案」（California Environmental Quality Act）要求政府機構研究新項目的影響，並考慮危害較小的替代方案，並指該法要求公眾參與，而加州大學 不想這樣做。

對此，加大的律師戈登（Nicole Gordon）表示，九月份由屋崙的州眾議員威克斯（Buffy Wicks）提出的AB1307號法案，旨在廢除州上訴法院的一項裁決，即柏克萊加大必須考慮替代性住房計畫。這些計畫所造成的周邊噪音要小於人民公園項目。

戈登說：「人造成了污染，但從來沒有一個法院說人本身就是污染源」，要求法院 「以不妨礙城市發展的方式 」解釋 「加州環境品質法案」。一些法官似乎表示同意。

1967年，加大收購了這片土地，並買下了這片土地上的房屋，拆除了這些房屋的建築，為宿舍樓騰出了空間。反對這一計畫的學生們種植了一個花園，並將這片土地命名為人民公園，當時的州長雷根（Gov. Ronald Reagan）隨後派警察移走了這些植物並修建了圍欄。在1969年 5月的一次暴力抗議中，警察開槍打死一人，打傷多人。但抗議者最終取得了勝利，現在這裡仍然是一個公園。

隨著校內住房短缺的加劇，加大於2017年恢復了人民公園的宿舍計畫，柏克萊市政府也於 2021年批准了相關資金。

此案名為 「讓加大成為好鄰居 」（Make UC a Good Neighbor）訴加州大學校董案（S279242），裁決將在90天內做出。