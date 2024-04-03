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蘇拉諾縣地主涉聯合哄抬地價 「永恆加州」開發案勝訴

編譯廖宜怡╱綜合報導
控告蘇拉諾縣數十名土地所有人違反壟斷法哄抬土地價格，「永恆加州」開發案勝訴。圖為「永恆加州」執行長斯拉米克。（電視新聞截圖）
控告蘇拉諾縣數十名土地所有人違反壟斷法哄抬土地價格，「永恆加州」開發案勝訴。圖為「永恆加州」執行長斯拉米克。（電視新聞截圖）

嘗試在蘇拉諾縣（Solano County）打造一座烏托邦城市的矽谷億萬富豪們，近日打贏了一場官司。法官裁定當地地主串謀哄抬土地售價。

去年5月，「永恆加州」（California Forever）開發計畫的房地產部門Flannery Associates控告蘇拉諾縣數十名地主，稱他們「貪得無厭」，串謀哄抬土地售價，違反聯邦反壟法，要求賠償5億1000萬元。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，Flannery Associates花費超過8億元收購蘇拉諾縣土地，部分地主已與Flannery Associates達成和解議。但其他地主否認哄抬地價，試圖推翻Flannery Associates對他們的指控。

3月29日，沙加緬度聯邦地方法院法官南利（Troy Nunley）駁回地主推翻Flannery Associates指控的要求，對「永恆加州」而言無疑是個好消息。南利在判決中引述地主之間互傳的訊息，認為這些簡訊提供了操縱價格陰謀論的證據。

南利在裁決書中指出，一名牧場地主在簡訊中表示，Flannery Associates「欺負最後一位地主」，他已與另一位地主談過，同意「其他地主應該就我們想要的價格達成一致」，如此律師就無法「在地主中造成對立」。這名牧場地主最後說：「我認為，我們應該在接下來兩周內開個會討論。」

此外，還有一封一名地主發給其他地主的電子郵件稱，以Flannery Associates「過度積極的舉動來看，我們處於非常有利的位置，因此，現階段最好先按兵不動」。這名地主還說：「沒有人建議我們不要賣，問題是何時、以什麼價格賣。」

南利表示，他同意Flannery Associates的觀點，即這些訊息是地主之間達成價格操縱協議的「直接證據」。

聖他克拉拉大學法律系教授波登（Donald Polden）表示，儘管科技億萬富豪和農民之間看似存在權力不平等的關係，但反壟斷法規定，如果一群地主達成明確協議來哄抬售價，將會被認定必須對操縱價格負起責任。

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