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布里德︰訪中將爭取熊貓來金山

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市長布里德透露，4月訪問中國的重點之一，是從中國帶回數隻熊貓到舊金山動物園，建立熊貓外交。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德透露，4月訪問中國的重點之一，是從中國帶回數隻熊貓到舊金山動物園，建立熊貓外交。（記者李怡╱攝影）

舊金山市長布里德( London Breed)2日向本報表示，4月訪問中國的重點之一，是從中國帶回數隻熊貓到舊金山動物園，建立熊貓外交，促進舊金山與中國的商務合作，並在舊金山與上海建立姊妹市45周年之際，加強友好關係。

布里德代表團將於13日啟程，從香港入境，隨後訪問廣州 深圳上海和北京，於21日返美。

布里德表示，對受邀前往訪問中國感到榮幸，將與商業、創新領域、政府領導人會面，期望豐富舊金山與中國城市之間的經濟合作機會及聯絡。她也透露，此行是建立在去年舉行之亞太經合會議基礎上，當時中國國家主席習近平訪問舊金山，並與布里德會面。

布里德將與上海、廣州市長會見，但尚不清楚將在北京與那些資深政府官員見面。州長紐森去年訪華行程曾會見習近平，兩人會面是在亞太經合會議之前。

根據市長辦公室聲明，布里德訪中之行，費用是由非營利組織「舊金山特別活動委員會」贊助，委員會是由舊金山禮賓長穆杜羅格魯(Maryam Muduroglu)所領導，進行全年募款以支持各種與城市相關的特別活動。

自從亞太經合會議舉辦以來，北京一直宣揚所謂「舊金山願景」(San Francisco Vision)，在經歷過一段特別冰凍時期之後、重整美中關係。布里德本人已在會議中與北京資深官員見面，並期望將有一或二隻熊貓來訪舊金山動物園。

布里德此行訪問中國，是她擔任市長以來的最新一次國際性訪問。2022年與2023年，她曾訪問歐洲及以色列，促進觀光與建立姊妹城市關係。此行也非布里德市長第一次訪華，她曾於擔任舊金山市議員期間訪問中國。

來自中國的遊客曾經是舊金山觀光產業的主力，每年約有50萬人前來，為當地經濟貢獻超過10億元。疫情期間，由於封鎖與航線減少，觀光人數大幅下滑。

舊金山2024年將約有38萬5000名旅客來自中國、消費額估計為11億元。將促使中國重回舊金山海外遊客與消費的第一大來源地區。

舊金山多位當地華人社區成員已受邀加入布里德中國訪問代表團，市長辦公室表示，近期將公布隨團訪問名單和具體行程。

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