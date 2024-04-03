我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好消息 加州3月積雪增 翻轉年初乾旱

美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

聯邦擬補貼租客 矽谷有意參與試點

編譯組／綜合報導
聯邦鼓勵地方政府直接向租戶提供現金補助，矽谷加州住房管理局有意參與。(圖取自住房與城市發展部門臉書)
聯邦鼓勵地方政府直接向租戶提供現金補助，矽谷加州住房管理局有意參與。(圖取自住房與城市發展部門臉書)

收入要求已成為加州租房的流行語，然而，加州政府正致力阻止因高房價而被迫離開並流落街頭。最新推動方法包括直接向有需要者提供現金，資金來源不是非營利組織或激進政客，而是不常創新改革的大型聯邦機構。

「美國住房與城市發展部門」(U. S. Department of Housing and Urban Development)正鼓勵地方政府住房單位，嘗試在試點計畫直接向租戶提供現金。當局想了解，這種簡化方法是否更有效，經費從聯邦政府流向地方住房管理機構，並直接到房東口袋。

如果測試成功，可能會促使全國性改革。全國住房非營利機構「企業社區夥伴」(Enterprise Community Partners)南加州市場副總裁威爾森(Jimar Wilson)表示，這可能是住房與城市發展部門施行補貼的重大變化。

支持人士認為，試點計畫可以減少房東歧視獲得聯邦援助的租屋者，從而協助更多人找到住房。目前，至少有一個位在矽谷的加州住房機構，非常有興趣參與計畫。

總部位在聖他克拉拉縣的非營利組織「Destination: Home」執行長羅文(Jennifer Loving)指出，住房與城市發展部門願意以此種現金援助或補貼方式、協助租屋者，正朝著正確方向發展。

住房與城市發展部門去年9月，曾呼籲非營利組織參與合作開展現金援助租房試點計畫，去年11月舉行現場活動、討論現金援助，並每月針對主題舉辦線上會議，由非營利組織與地方機構參加。

直接向有需要者提供現金的做法，正在加州迅速展開。全加州的非營利組織、縣市政府已啟動數十個地方計畫。州長紐森近來也撥款3500萬元資助試點項目。早期成果顯示，這種模式協助民眾在財務上變得更穩定。

住房與城市發展部門原已有住房選擇優惠券計畫(Housing Choice Voucher program)，向無力承擔市場租金的低收入租戶發放優惠券。租戶可使用優惠券在任何市價租房支付部分租金，而不必在專門指定為可負擔租用公寓。優惠券憑證系統下的付款、直接付給房東，但必須通過房屋檢查，租戶支付收入30%作為租金、其餘由優惠券支付。

該系統是美國補貼租房計畫基礎，但存在許多問題，包括等待優惠券的候補名單，還有約40%租房者無法使用優惠券租房，包括找不到符合要求的公寓，或找不到願意接受優惠券的房東。

直接現金計畫可減少部分問題。住房部門計劃允許租戶檢查自己住房單位、無需等待當地住房部門正是檢查，房東也不必與住房管理機構簽約。房客將如其他房客一樣、直接向房東付房租。倡議人士認為，這可能有助防止歧視。

加州 房東 租金

上一則

「遙遠的國度」皮特劇院西海岸首演 講述華裔先民天使島移民歷史

下一則

布里德︰訪中將爭取熊貓來金山

延伸閱讀

拜登政府擬取消晶片研發補貼 加州民主黨高層籲收回成命

拜登政府擬取消晶片研發補貼 加州民主黨高層籲收回成命
4月電力瓦斯費減免 上達175元

4月電力瓦斯費減免 上達175元
速食最低薪生效 華人憂受波及

速食最低薪生效 華人憂受波及
Medi-Cal增醫師補助 面臨預算赤字難題

Medi-Cal增醫師補助 面臨預算赤字難題
紐森拚增Medi-Cal補助 受限預算赤字

紐森拚增Medi-Cal補助 受限預算赤字

熱門新聞

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
Meta執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）3月27日在他自己的Instagram貼了一張與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，查克柏格只寫了Jersey swap（球衣交換）這個詞，可以感受到兩人的好交情。（擷自查克柏格IG）

查克柏格曬與黃仁勳合照 只寫「1個詞」曝超級好交情

2024-03-27 15:31
加州1號公路大蘇爾段塌方。（加州交通廳照片）

華人遊客、露營者經歷大蘇爾受困 幸已解圍

2024-04-01 20:55
步上舊金山後塵，屋崙市中心也陷入困境，專家擔心其前景可能比舊金山更糟。（本報檔案照）

步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟

2024-03-28 02:19
以低收入家庭學生為主的舊金山米慎高中，加大錄取率遠高於許多精英高中。（取自米慎高中臉書）

金山米慎高中加大錄取率勝過名校 秘訣在那裡?

2024-03-31 02:20

超人氣

更多 >
不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光

不斷更新／全台餘震不斷釀4死 花蓮天王星大樓倒塌影片曝光
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清