聯邦擬補貼租客 矽谷有意參與試點

聯邦鼓勵地方政府直接向租戶提供現金補助，矽谷加州住房管理局有意參與。(圖取自住房與城市發展部門臉書)

收入要求已成為加州 租房的流行語，然而，加州政府正致力阻止因高房價而被迫離開並流落街頭。最新推動方法包括直接向有需要者提供現金，資金來源不是非營利組織或激進政客，而是不常創新改革的大型聯邦機構。

「美國住房與城市發展部門」(U. S. Department of Housing and Urban Development)正鼓勵地方政府住房單位，嘗試在試點計畫直接向租戶提供現金。當局想了解，這種簡化方法是否更有效，經費從聯邦政府流向地方住房管理機構，並直接到房東 口袋。

如果測試成功，可能會促使全國性改革。全國住房非營利機構「企業社區夥伴」(Enterprise Community Partners)南加州市場副總裁威爾森(Jimar Wilson)表示，這可能是住房與城市發展部門施行補貼的重大變化。

支持人士認為，試點計畫可以減少房東歧視獲得聯邦援助的租屋者，從而協助更多人找到住房。目前，至少有一個位在矽谷的加州住房機構，非常有興趣參與計畫。

總部位在聖他克拉拉縣的非營利組織「Destination: Home」執行長羅文(Jennifer Loving)指出，住房與城市發展部門願意以此種現金援助或補貼方式、協助租屋者，正朝著正確方向發展。

住房與城市發展部門去年9月，曾呼籲非營利組織參與合作開展現金援助租房試點計畫，去年11月舉行現場活動、討論現金援助，並每月針對主題舉辦線上會議，由非營利組織與地方機構參加。

直接向有需要者提供現金的做法，正在加州迅速展開。全加州的非營利組織、縣市政府已啟動數十個地方計畫。州長紐森近來也撥款3500萬元資助試點項目。早期成果顯示，這種模式協助民眾在財務上變得更穩定。

住房與城市發展部門原已有住房選擇優惠券計畫(Housing Choice Voucher program)，向無力承擔市場租金 的低收入租戶發放優惠券。租戶可使用優惠券在任何市價租房支付部分租金，而不必在專門指定為可負擔租用公寓。優惠券憑證系統下的付款、直接付給房東，但必須通過房屋檢查，租戶支付收入30%作為租金、其餘由優惠券支付。

該系統是美國補貼租房計畫基礎，但存在許多問題，包括等待優惠券的候補名單，還有約40%租房者無法使用優惠券租房，包括找不到符合要求的公寓，或找不到願意接受優惠券的房東。

直接現金計畫可減少部分問題。住房部門計劃允許租戶檢查自己住房單位、無需等待當地住房部門正是檢查，房東也不必與住房管理機構簽約。房客將如其他房客一樣、直接向房東付房租。倡議人士認為，這可能有助防止歧視。