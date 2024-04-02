加州1號公路大蘇爾段坍方 1600人受困

1號公路大蘇爾(Big Sur)路段南向車道坍方。（受訪者提供）

復活節 假期，加州 1號公路蒙特瑞縣境內大蘇爾(Big Sur)地段公路，南向車道在上周六的風雨中坍方，導致交通中斷。大約有1600人因此受困。氣象部門的數據顯示，當時雨量一度達到每小時2吋。事發之後，蒙特瑞縣關閉了帕洛科羅拉多（Palo Colorado)至萊姆克州立公園 （Limekiln State Park)之間的路段。

加州交通廳發言人達拉賓斯基（Kevin Drabinski)表示，坍方沒有繼續擴大，且北向車道未受影響。周日（3月31日）開始封閉的路段，每天有兩個時段，車輛可以在交通部門的護航之下通行。

大蘇爾是著名景點，也常被喻為加州1號公路的精華路段。公路封閉之後第一次放行是在周日中午時段，大約有300輛車等待向北通行，其中很多是復活節周末來大蘇爾度假的遊客。所有300輛車大概花費了50分鐘通過出事路段。

4月1日(周一)開始，交通部門在每天早上8時和下午4時，南北交錯放行。

據悉，封閉路段靠近洛基溪大橋（Rocky Creek Bridge)，很多受困遊客不得不在車裡過夜。附近的大蘇爾河旅館（The Big Sur River Inn)和Ripplewood Resort度假村一直保持開放，並提供洗手間、食物和無線網路。交通局官員表示，周六晚間還在大蘇爾旅店（Big Sur Lodge)開放了一處緊急避難所。

達拉賓斯基表示，在接下來幾天裡交通廳會聚焦穩定路基，並規畫加固坍方路段的結構。他還表示，每天兩時段的護航通行會繼續下去，除非出現更嚴酷的天氣狀況或者現場狀況發生改變。不過官方仍然建議車輛繞行，避開事發路段。

除去洛基溪大橋附近路段，Dolan Point和Regent′s Slide等地也有坍方導致的路段封閉。萊姆克州立公園南面的北向車道也同時關閉。

加州州立公園同時宣布，大蘇爾地區的所有州立公園都即刻關閉，包括費法大蘇爾州立公園（Pfeiffer Big Sur State Park）、安德魯莫萊拉州立公園（Andrew Molera State Park）、萊姆克州立公園（Limekiln State Park）, 茱莉亞費法伯恩斯州立公園（Julia Pfeiffer Burns State Park）以及蘇爾點州立歷史公園（ Point Sur State Historic Park）。