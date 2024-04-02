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舊金山「奇澤姆村」可負擔房 開放教師申請

記者李怡／舊金山報導
市長布里德與多位民選官員和社區代表2022年8月出席奇澤姆村動土儀式。（本報檔案照，記者李怡／攝影）
市長布里德與多位民選官員和社區代表2022年8月出席奇澤姆村動土儀式。（本報檔案照，記者李怡／攝影）

舊金山市長布里德 (London Breed) 和舊金山聯合學區(SFUSD) 4月1日宣布，校區教師和工作者可申請舊金山首個全可負擔性住房「奇澤姆村」 (Shirley Chisholm Village) ，申請日期23日截止。項目預計2024年秋季完工並入住，將惠及135個教師家庭。

奇澤姆村可負擔性住房，共有135個單元，位於日落區第43大道1360號，以公共教育倡導者、首位當選美國國會議員的非裔女性奇澤姆(Shirley Chisholm) 命名，是全市第一個100%可負擔住房項目，在租賃過程中優先考慮 SFUSD教育工作者和其他SFUSD員工。 符合資格的申請人需要提供就業證明，包括其SFUSD工作代碼。 如果申請人符合當地其他住房優惠計畫的資格，將獲得進一步優先考慮。

這項專為教職工建造的可負擔性住房項目占地1.3畝，於2022年8月24日開工。

布里德表示，對於教育工作者來說，舊金山的生活和居住費用非常昂貴。這個項目就是政府解決這一問題的辦法之一。該項目為舊金山聯合學區的員工提供住房，兌現市府要更好地支持教育工作者及其家庭的承諾。奇澤姆村可負擔住房是在城市內建造更多可負擔住房的開始。

舊金山聯合學區校監韋恩（Matt Wayne）表示， 舊金山聯合學區致力於留住高素質的教育工作者，教師們對於實現學生成績目標，為舊金山學生創造支持性學習環境至關重要。奇澤姆村提供了一個獨特的機會，為教育工作者提供在他們工作的社區生活的負擔得起的機會。希望未來可以為教育工作者創造更多負擔得起的住房條件。

日落區市議員殷嘉立 (Joel Engardio) 說，如果想讓家庭留在舊金山，需要更多的住房，需要好的公立學校。好的學校需要老師，老師也需要有住的地方。這就是為什麼在日落區為SFUSD員工建造的經濟適用住房，對城市的繁榮至關重要。他表示，這應該只是一個開始，未來會有跟多的住房建設。

據了解，在過去20年裡，舊金山市民選官員一直推動為教育人員建造住屋，但遭部分社區反對。漫長審批流程和高昂建設成本也是阻礙。在此期間，房價和租金持續飆升，致使學區面臨教師短缺和生活成本問題加劇的困境。

此次項目耗資1億500萬元，預計建造135套住屋單位。舊金山是全國最昂貴的房市之一，當局希望此項目的可負擔住屋能夠有助留住教師，並幫助招聘更多人才。

舊金山 學區 租金

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