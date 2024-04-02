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舊金山辦公樓僅10%使用率 仍大量耗用能源

編譯林思牧／綜合報導
舊金山很多辦公大樓嚴重空置、只有10%使用率，卻仍然耗用大量能源。（Google Maps）
舊金山很多辦公大樓嚴重空置、只有10%使用率，卻仍然耗用大量能源。（Google Maps）

舊金山空置的辦公空間極多，譬如有一棟90%面積空置，但只比疫情爆發前少用20%的能源。不過舊金山環境局指出，舊金山的能源節約程度，比起其他大城市已算不錯。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）取得市政府的資料作分析，發現即使在疫情最嚴峻的階段，多數的市區大樓如果不是完全沒人，也只有極少數的人進出。但建築物還是在使用很多的能源，彷彿電力、瓦斯都是免費的。

建築物的管理單位必須向市政府呈報能源使用量，目前有的是2022年的數據。在100個能源用量最大的建築物中，43個是辦公大樓，也是各種類別中最多的。其中5個空置率最高的，都是90%以上無人利用，合起來它們的能源用量，相當於帝國大廈能源用量的一半，也就是足夠讓1000戶住家使用。

哥倫比亞大學建築物能源研究實驗室(Building Energy Research Laboratory)的主任兼教授霍華德(Bianca Howard)指出，職場的狀況因為疫情已經發生永久性的變化，在家上班必然會有相當的比例，不會恢復到疫情之前的狀態。

位於50 Fremont Street的Salesforce West大樓，是五棟最空的大樓中規模最大的，它目前的碳足跡(carbon footprint)相當於燃燒22萬6817加侖的汽油，是疫情爆發前的80%之多，但實際使用的空間卻只有10%左右。

整體而言，現今舊金山辦公大樓的平均能源用量，是疫情發生之前的75%以上。大樓空置率高，能源的節約只有20%出頭，聽起來頗不可思議，難道房東不想省錢？舊金山環境局發言人皮亞賽基(Joseph Piasecki)指出，舊金山其實算比較環保的城市，其他大城市節省的更少。

建築物中第二大的類別是旅館，旅館的能源用量比疫情前少了大約40%，成果比辦公大樓好。霍華德教授指出，舊金山的旅館，現在很多採用「鑰匙卡」(key card)的方式，譬如客人進到健身房，把卡插進牆上的卡夾，電燈和空調才會開動，這樣只有在有人用的情況才耗用能源，辦公大樓應該跟進。

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