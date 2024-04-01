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加州罕見積雪多 夏季有望免限水

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加州罕見積雪多 夏季有望免限水

編譯組╱綜合報導
加州今年積雪「異常地正常」。(Pexels)
加州今年積雪「異常地正常」。(Pexels)

隨著冬季氣結束，4月初是加州水資源管理人員評估內華達山脈降雪量的最重要時間。

今年發生了一些不尋常的事情。經過多年的極端乾旱和幾次非常潮濕的洪水年分，作為全州三分之一供水來源的塞拉山脈積雪，今年的平均水平令人震驚：3月29日為正常水平的104%。

對於過去17年中有11年遭遇嚴重乾旱的加州來說，去年的大規模暴風雨帶來了1983年以來最大的積雪，以及沿海地區的破壞。2017年的暴風雨給聖荷西市中心造成了1億元損失和幾近倒塌的奧羅維爾大壩。

氣象學家伍德（Jeffery Wood）說：「這已經是最正常的情況了，這正是我們所希望的。近年來，我們遇到了極端情況，今年絕對是一個例外，但以一種好的方式。」

加州上一次經歷如此接近歷史平均的冬季是在十多年前，即2010年，當時4月1日塞拉山積雪量為104%。 

連續兩年豐沛雪雨一掃旱情。 加州大部分大型水庫都已滿水。這些條件意味著今年夏天各城市不會實施用水限制。

戴維斯加大教授倫德（Jay Lund）說： 「如果人們利用現在來為洪水和乾旱做好長期準備，將是有用的，那樣的話時間就花得值了。」

2月和3月多雪，加上全州降雨量正常，意味著加州今年的山火季節可能會是另一個溫和季節。

聖荷西州立大學火災天氣研究實驗室主任克萊門茨（Craig Clements）表示：「預計情況可能會與去年類似。就燒毀面積而言，低於正常水平。如果8月出現大熱浪，情況可能會改變，但就目前而言，所有的雨雪都起到了很大的幫助。」

據加州消防廳稱，去年濕冬過後，全州被燒毀面積為32萬4917畝，遠低於前五年的全州平均面積170萬畝，比2020年可怕的火災年減少了90%以上，當時全州範圍內的燒毀面積為420萬畝。

專家表示，風險程度的變化並不意味著氣候變遷不會發生，地球持續變暖，導致乾旱更加嚴重，暖化可能導致冬季風暴攜帶更高水平的水分，因為在更熱的條件下，更多的水從海洋蒸發到其中。

監測顯示，截至2022年3月，加州100%的地區處於乾旱狀態，普遍缺水。一年後，加州只有28%的地區遭遇乾旱、大部分位於俄勒岡州邊界附近和該州東南角。星期全州沒有一處處於乾旱狀態。

倫德形容今年的冬天「異常地正常（unusually normal）」。他表示，加州仍然面臨嚴峻的水資源挑戰，特別是在農業領域。他說，州官員和農民需要更好地收集風暴中的水，並將其轉移到地下水補給。在其他地區，例如杜拉瑞盆地，數十年來地下水被嚴重超量開採，導致一些土地需要停止生產。

加州 洪水 聖荷西

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