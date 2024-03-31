遇賊人襲擊 3個自衛求助技巧

非營利機構「Tuff Love Fitness」聯合創始人康盛星（左）現場教授自衛技巧。（記者劉先進 ╱攝影）

非營利機構「Tuff Love Fitness」聯合創始人康盛星（音譯，Mollii Khangsengsing），30日在屋崙華埠 的仇恨安全和自衛工作坊現場教授防身術，引起不少民眾的興趣。

康盛星表示，她在屋崙有健身房，定期免費教授自衛技巧。這些技巧簡單而使用，也是從基本的搏鬥技巧中精簡而來。遇到襲擊，尋求幫助、保護自己有三個技巧。首先，要充分觀察周邊情況，不要讓自己步入危險境地。比如某次自己停車看到有人精神不正常，就快速換了停車位，避免危險情況。

其次，如果看到有人靠近，圖謀不軌，不要正面對著對方，因為受力面積大，容易被推倒或擊倒。要用側面一面肩膀對著肇事者，微微彎下腰，雙腳打開，軸心腳成90度，另一條腿呈45度，降低重心。同時展開雙手，保證肇事者和自己有兩臂的距離，用手掌保護自己。此時，即使肇事者忽然靠近，也很難推倒。最後，在肇事者走近的同時，充分利用自己的聲音或口哨、簡易警笛發出求救信號。連續按下iPhone 手機右邊按鈕五下，也能快速致電911。