屋崙華埠工作坊：非公民無綠卡 仍可舉報仇恨犯罪

仇恨犯罪安全和自衛工作坊30日在屋崙華埠舉行。（記者劉先進╱攝影）

仇恨犯罪 安全和自衛工作坊30日在屋崙華埠 舉行。 非營利組織「通向和平」（Through Peace）主席埃絲特·林（音譯，Esther Lim）說，仇恨事件和仇恨犯罪最大的區別是，後者構成犯罪，導致人身攻擊或財產損失。即使民眾不是美國公民或者持有綠卡，仍然有權利舉報仇恨犯罪。

「通向和平」組織，聯合美國華裔 精神健康聯盟（MHACC）、華埠亞洲文化中心、屋崙華促會（OCIC）、阿拉米達縣地檢長官善貞（Pamela Price）辦公室等，聯合舉辦此次仇恨犯罪安全和自我防衛工作坊。東灣台山同鄉會華埠社安隊及數十個華埠居民參加活動。工作坊分享如何識別仇恨犯罪，如何舉報保護自身安全等知識。

埃絲特·林說，仇恨事件是口頭攻擊，是罵人的侮辱，比如她就被人辱罵批「chin chin」。「如果有人對你說，滾回自己的國家，將類似紙條貼到車上，這也是仇恨事件。如果有人威脅你，跟蹤騷擾你、一直辱罵，讓你開始感到非常害怕，擔心生命安全或房子、汽車或個人物品受到損害，那就變成了仇恨犯罪。」

埃絲特·林說表示，仇恨事件和仇恨犯罪最大的區別是，後者構成犯罪，導致人身攻擊或財產損失。即使民眾不是美國公民或者持有綠卡，仍然有權利舉報仇恨犯罪。如果民眾是美國境內任何類型犯罪的受害者或目擊者，執法機構會提供幫助，所以不要擔心因為報案會被驅逐出境。「加州政府和聯邦政府不會收集您的移民身分和資訊來對付您。他們更願意抓住對你進行犯罪攻擊的肇事者。」

屋崙警局隊長穆尼茲（Robert Muniz）說，若在仇恨犯罪中遭遇人身傷害，要立即致電911，也可以向信任的人傾訴。要記下肇事者的特徵，包括膚色、身高、面部毛髮、眼睛、行為舉止、年齡、聲音，身上是否有刺青或某種痕跡。

美國華裔精神健康聯盟傳播總監魏意人(Irene Wei)現場教授，面臨壓力時如何透過有效深呼吸緩解。當大家處理精神健康的負面想法時，轉移注意力非常重要，可以從雜貨店買一根橡皮筋套在手腕上。當有消極想法時，拉動輕彈以下自己。也可以去廚房拿一塊冰塊放在手上，洗個熱水澡。

阿縣地檢處受害者服務局負責人莫琳娜（Kristina Molia）表示，她是一名家庭暴力和性暴力的倖存者，也是仇恨犯罪的倖存者，深知受害者面臨的創傷。儘管針對亞裔社區、特別是華裔的仇恨犯罪有所增加，但在官善貞接手時，地檢長辦公室卻連一個華裔宣導者都沒有。該辦公室加大招聘，目前有四個說雙語的華裔倡導者，為受害者提供服務。

她還提醒，加州受害者可申請賠償計畫，該計畫幫助受害者支付因暴力行為而產生的帳單和費用。其中包括醫療、牙科治療、心理健康服務、收入損失、贍養費損失，搬遷、房屋和車輛改造，再就業培訓、犯罪現場清理、葬禮等，也就是說，如果倖存者家庭中，養家糊口的人或一家之主受到傷害而無法工作或被殺害，並且他們有孩子，計畫為撫養孩子提供收入支持。「如果不再感到安全，計畫提供搬遷支持。如果不想搬出房子，但你不再感到安全。他們可以幫忙安裝感應燈、攝像頭。」