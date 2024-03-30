我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

迎日全食估湧入百萬人 加拿大尼加拉進入緊急狀態

「就是想多賺點錢」中國無證客 輾轉偷渡入美

舊金山田德隆區1天逮54名毒品罪犯 掀市長候選人論戰

記者楊逸辰／舊金山報導
尋求連任的現任市長布里德。（記者楊逸辰／攝影）
尋求連任的現任市長布里德。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山警察局稱，周三在舊金山田德隆區進行了為期一天的多機構執法行動，逮捕了54人，並繳獲了約600克毒品，可謂成果豐碩。但這也彰顥了舊金山毒品泛濫問題嚴重，如何解決這個問題，又引發了各市長候選人的論戰。

「田德隆區及其周邊地區的非法活動是不會被容忍的。」舊金山警察局長史考特說，「只要有需要，我們就會出動力量進行逮捕。」他表示，他要感謝辛勤工作的官員們和城市合作夥伴對這項工作的承諾和堅持。

舊金山警察局官方表示，逮捕的54人中有34人是通緝逃犯。其中八名是涉嫌持有販賣非法毒品的嫌疑犯。這些逮捕中，許多案件都與持有受管制物質和持有被盜財產有關。

舊金山目前的毒品問題嚴重，該市因吸毒過量致死的人數創下歷史新高，在2024市長選舉即將來臨之際，市長候選人們都對此說明了他們將如何解決這個問題。

市長候選人麥法恩（Mark Farrell）在周四表示，他希望加州國民警衛隊的武裝人員進入舊金山來處理街道上芬太尼橫行的問題。他指出，如果再度成為市長（麥法恩曾於2018年短暫擔任市長），他將立即要求州長紐森部署更多國民警衛隊的警員在舊金山街道巡邏。他承諾，當選後會對一定程度的非法藥物濫用者採取拘留並強制治療的方式。

市長候選人麥法恩。（本報檔案照）
市長候選人麥法恩。（本報檔案照）

現任市長布里德的競選陣營曾公開質疑想要強制治療的做法是否合法。同時，他們認為舊金山的居民們並不是在尋求成為一個警察城市。他們想要一位能夠以執法力和同情心切實解決芬太尼危機的領導人，而不是悍馬車和AR-15（指國民警衛隊的裝備）。布里德的競選陣營強調，布里德已經在協調各執法部門治理毒品問題。今年3月有關藥物濫用人員治療的F提案也得到了壓倒性的通過。

另一競選人的羅偉（Daniel Lurie）也提出了自己的計畫，以應對危機級別的芬太尼問題。羅偉的計畫包括在上任後宣布全市範圍內進入應對芬太尼的緊急狀態，這樣的行為需要得到市議會的批准。他還表示，他希望建立新的團隊，配備心理健康專業人員和專門的警察部隊，為在公共場所吸毒的人提供選擇，要麼被捕，要麼被帶去降低危機的處理中心接受治療。

市長候選人羅偉。（記者楊逸辰／攝影）
市長候選人羅偉。（記者楊逸辰／攝影）

候選人安世輝（同時也是現任市議會成員）則曾在推文上表示：「我們需要能夠將人們聚集在一起的領導力，並努力確保已經到位的計畫得到適當的資金、人員和監督，以便人們獲得康復所需的適當的全面服務。」

市長候選人安世輝。（記者楊逸辰／攝影）
市長候選人安世輝。（記者楊逸辰／攝影）

舊金山 毒品 加州

上一則

屋崙華埠美麗湖捷運站 將建可負擔房、6月起沒預留車位

下一則

舊金山精英學校洛威爾高中 或改變入學測試

延伸閱讀

金山市長候選人麥法恩、羅偉均提打擊芬太尼政策

金山市長候選人麥法恩、羅偉均提打擊芬太尼政策
舊金山零死亡願景10周年 JFK大道禁車成亮點

舊金山零死亡願景10周年 JFK大道禁車成亮點
住房政策 市長與議長交鋒白熱化

住房政策 市長與議長交鋒白熱化
獵人角網球場重新開放 布里德出席

獵人角網球場重新開放 布里德出席
金山市長選舉 羅偉布里德交鋒

金山市長選舉 羅偉布里德交鋒

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

2024-03-29 02:20
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03

超人氣

更多 >
超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物

超模吉賽兒養生有道 絕不碰頭號「毒藥」食物
嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者

嚴打租霸全美首例 佛州新法 屋主可立即驅離占用者
地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮

地產女富豪住活動屋 4理由你也可以考慮
國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍

國際航線第2件行李 中國航空公司掀收費潮 費用遠超美資1倍
為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案

為何反對川普的共和黨員紛紛噤聲？前白宮官員給答案