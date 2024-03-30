舊金山田德隆區1天逮54名毒品罪犯 掀市長候選人論戰

尋求連任的現任市長布里德。（記者楊逸辰／攝影）

據舊金山 警察局稱，周三在舊金山田德隆區進行了為期一天的多機構執法行動，逮捕了54人，並繳獲了約600克毒品 ，可謂成果豐碩。但這也彰顥了舊金山毒品泛濫問題嚴重，如何解決這個問題，又引發了各市長候選人的論戰。

「田德隆區及其周邊地區的非法活動是不會被容忍的。」舊金山警察局長史考特說，「只要有需要，我們就會出動力量進行逮捕。」他表示，他要感謝辛勤工作的官員們和城市合作夥伴對這項工作的承諾和堅持。

舊金山警察局官方表示，逮捕的54人中有34人是通緝逃犯。其中八名是涉嫌持有販賣非法毒品的嫌疑犯。這些逮捕中，許多案件都與持有受管制物質和持有被盜財產有關。

舊金山目前的毒品問題嚴重，該市因吸毒過量致死的人數創下歷史新高，在2024市長選舉即將來臨之際，市長候選人們都對此說明了他們將如何解決這個問題。

市長候選人麥法恩（Mark Farrell）在周四表示，他希望加州 國民警衛隊的武裝人員進入舊金山來處理街道上芬太尼橫行的問題。他指出，如果再度成為市長（麥法恩曾於2018年短暫擔任市長），他將立即要求州長紐森部署更多國民警衛隊的警員在舊金山街道巡邏。他承諾，當選後會對一定程度的非法藥物濫用者採取拘留並強制治療的方式。

市長候選人麥法恩。（本報檔案照）

現任市長布里德的競選陣營曾公開質疑想要強制治療的做法是否合法。同時，他們認為舊金山的居民們並不是在尋求成為一個警察城市。他們想要一位能夠以執法力和同情心切實解決芬太尼危機的領導人，而不是悍馬車和AR-15（指國民警衛隊的裝備）。布里德的競選陣營強調，布里德已經在協調各執法部門治理毒品問題。今年3月有關藥物濫用人員治療的F提案也得到了壓倒性的通過。

另一競選人的羅偉（Daniel Lurie）也提出了自己的計畫，以應對危機級別的芬太尼問題。羅偉的計畫包括在上任後宣布全市範圍內進入應對芬太尼的緊急狀態，這樣的行為需要得到市議會的批准。他還表示，他希望建立新的團隊，配備心理健康專業人員和專門的警察部隊，為在公共場所吸毒的人提供選擇，要麼被捕，要麼被帶去降低危機的處理中心接受治療。

市長候選人羅偉。（記者楊逸辰／攝影）

候選人安世輝（同時也是現任市議會成員）則曾在推文上表示：「我們需要能夠將人們聚集在一起的領導力，並努力確保已經到位的計畫得到適當的資金、人員和監督，以便人們獲得康復所需的適當的全面服務。」