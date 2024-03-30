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舊金山市長布里德4月訪中國 力推觀光、熊貓再訪

編譯組／29日綜合報導
舊金山市長布里德將於4月訪問中國。圖為中國國家主席習近平去年11月來訪舊金山參加亞太經合會議，與布里德會見。(圖取自布里德臉書)
舊金山市長布里德將於4月訪問中國。圖為中國國家主席習近平去年11月來訪舊金山參加亞太經合會議，與布里德會見。(圖取自布里德臉書)

舊金山市長布里德(Mayor London Breed)將於4月訪問中國，旨在促進舊金山觀光業，並且加強與姊妹市上海的友好關係，可能最重要的是，期望可帶回有關熊貓重返舊金山的好消息。

根據舊金山標準報(SF Standard)報導，布里德代表團將於4月13日啟程，除了上海之外，也將訪問香港、深圳、廣州與北京。她將於4月21日返美。

布里德表示，對受邀前往訪問中國感到榮幸，將與商業、創新領域、政府領導人會面，期望豐富舊金山與中國城市之間的經濟合作機會及聯絡。她也透露，此行是建立在去年舉行之亞太經合會議(Asia-Pacific Economic Cooperation Summit)基礎上，當時中國國家主席習近平訪問舊金山，並與布里德會面。

布里德的中國訪問行程，還包括包括搭乘北京與上海之間的高速鐵路，並與位在廣州華南地區美國商會舉行會議。

布里德行程與去年加州州長紐森高調訪華類似，但她此行並未訪問中國鹽城。布里德將與上海與廣州市長會見，但尚不清楚將在北京與那些資深政府官員見面。紐森訪華行程曾會見習近平，兩人會面是在亞太經合會議之前。

目前也尚不清楚，這次行程所需花費金額為何，但並不是用納稅人的錢支付費用。

根據市長辦公室，布里德訪中之行，費用是由非營利組織「舊金山特別活動委員會」(San Francisco Special Events Committee)贊助，委員會是由舊金山禮賓長穆杜羅格魯(Maryam Muduroglu)所領導，進行全年募款以支持各種與城市相關的特別活動。

自從亞太經合會議舉辦以來，北京一直宣揚所謂「舊金山願景」(San Francisco Vision)，在經歷過一段特別冰凍時期之後、重整中美關係。布里德本人已在會議中與北京資深官員見面，並表達期望將有一或二隻熊貓來訪舊金山動物園。

布里德此行訪問中國，是她擔任市長以來的最新一次國際性訪問。2022年與2023年，她曾訪問歐洲及以色列，促進觀光與建立姊妹城市關係。此行也非布里德市長第一次訪華，她曾於擔任舊金山市議員期間訪問中國。

來自中國的遊客曾經是舊金山觀光產業的主力，每年約有50萬人前來，為當地經濟貢獻超過10億元。疫情期間，由於封鎖與航線減少，觀光人數大幅下滑。

根據「San Francisco Travel」，中國遊客銳減的趨勢，自去年開始翻轉。旅遊部門預測，舊金山2024年將約有38萬5000名旅客來自中國、消費額估計為11億元。將促使中國重回舊金山海外遊客與消費的第一大來源地區。

舊金山多位當地華人社區成員已受邀加入布里德中國訪問代表團，但市長辦公室仍未確定最終訪客名單。

舊金山 觀光 紐森

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