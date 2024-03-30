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阿滋海默症協會：加州61%照護者罹慢性病

記者葛歆睿 / 南灣報導
阿滋海默症協會的「2024年阿滋海默症事實與數據」報告估计，美國65歲及以上的人口中，有近700萬人患有阿滋海默症。（阿滋海默症協會提供）
阿滋海默症協會的「2024年阿滋海默症事實與數據」報告估计，美國65歲及以上的人口中，有近700萬人患有阿滋海默症。（阿滋海默症協會提供）

阿滋海默症協會發布的「2024年阿滋海默症事實與數據」報告顯示，失智症照護者和醫護工作者在美國醫療系統內導航失智症照護方面都面臨困難。報告深入分析了阿滋海默症患病率、死亡率、照護、失智症照護工作人員和照護費用的最新全國和州級統計數據。

報告估計，美國65歲及以上的人口中，有690萬人患有阿茲海默症，其中包括加州的71萬9700人。 今年，照護患有阿茲海默症和其他失智症的人的費用預計將達到3600億元，比一年前增加了150億元。這不包括由家庭照護者和朋友提供的無償照顧。去年，加州有137萬3000名失智症家庭照護者，提供了超過18億小時的無償護理，價值超過442億元。

根據報告，加州和全國各地的照護者面臨著重大的情緒、身體和與健康相關的挑戰。

與非失智症患者的照護者或非照護者相比，失智症照護者患有慢性病的比例更高，包括中風、心臟病、糖尿病和癌症。在加州，61%的照護者報告至少患有一種慢性疾病。

與其他病症的照護者相比，失智症照護者的抑鬱症發生率更高。在加州，18.6%的照護者報告抑鬱症。

74%的失智症照護者報告自從成為照護者之後，有些「擔憂」到「非常擔憂」自己的健康狀況。在加州，13.1%的照護者報告經常出現身體健康狀況不佳的情況。

全國範圍內，59%的失智症照護者因照護而產生「高度」至「非常高度」的情緒壓力，38%的照護者因護理而產生「高度」至「非常高度」的身體壓力。

「新的事實與數據報告揭示了許多加州家庭由於阿茲海默症和其他失智症而經歷的持續壓力和挑戰，」阿滋海默症協會北加州和北內華達州分會執行董事埃傑利（Elizabeth Edgerly）說，「隨著患有阿茲海默症的個體數量不斷增加，確保患者、他們的照護者和家人清楚了解如何使用失智症照護資源對於改善健康結果至關重要。」

附帶的特別報告「為失智症照護導航繪製更美好的未來」全面調查了失智症照護者和醫護工作者在失智症照護導航方面的經驗、挑戰、認識和看法。特別報告發現，70%照護者報告協調照護帶來了壓力，而面臨的五大壓力因素是： 費用、與多個醫生協調、 安排預約、 尋求喘息服務、 尋找合適的醫生。

失智症照護導航為失智症患者及其照護者提供醫療和社會支援，以克服影響護理和健康結果的障礙。 儘管協調照護和安排日程是照護者的主要壓力源，但接受調查的照護者中僅有51%曾與醫療保健專業人員討論過在醫療保健系統中尋找出路所面臨的挑戰，或尋求關於失智症照護的幫助。

接受調查的醫護人員中，有60%認為美國醫療保健系統沒有有效地幫助患者及其家人導航失智症照護。46%表示，他們的組織沒有為輕度認知障礙（MCI）、阿茲海默症或其他失智症患者制定明確的照護協調和臨床路徑流程。

「今年特別報告的重要信息是，失智症照護者希望並需要幫助來應對複雜的醫療保健系統，並獲得社區服務。」 埃傑利補充說，「我們知道，早期診斷可以為患者開始照護計劃過程提供更多選擇。協會正在州立法機構中工作，以簡化、改善系統，讓所有加州人更容易獲得服務。」

加州 阿茲海默症 心臟病

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