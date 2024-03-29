「社區大使護送」安全強化計畫 屋崙4大公司投資千萬

4大公司1000萬的投入，將為上城市中心社區大使提供資金，護送員工往返於當地目的地，包括辦公室、餐館或景點。圖為屋崙市內的社區大使。（記者劉先進／攝影）

四大知名公司的執行長28日聯合宣布，合作實施一項耗資1000萬的安全強化計畫，以改善屋崙 市中心公共安全，為社區大使提供資金，護送員工往返於當地目的地，包括辦公室、餐館或景點。對員工進行安全培訓，並為員工提供往返於工作地點、交通樞紐、附近停車場和當地企業的交通補貼。

四大公司分別為加州 藍盾醫療保險 （Blue Shield of California）、日用品生產商高樂氏公司（The Clorox Company）、凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）和太平洋瓦電（Pacific Gas and Electric Company）。

屋崙治安不佳，機場附近的In-N-Out漢堡店因為不安全決定關閉。運營50多年的連鎖餐廳Denny's也將停業。市長盛桃除宣布一系列加強步行巡邏等安全舉措，還在27日介紹新任警長米切爾（Floyd Mitchell），結束該職位長達13個多月的空缺。

四大公司投資1000萬的安全措施包括，與屋崙警局合作建立上城和市中心安全區（Uptown/Downtown Safe Zone），提高市中心地區的人員可見度和響應程度，為居民、遊客、員工和當地商業社區提供更多信心支持。為屋崙上城市中心社區互惠區（Uptown Downtown Community Benefit District）的大使計畫提供資金。該計畫可按需提供好友護送服務（buddy escorts），護送人們往返於當地目的地，包括辦公室、餐館或景點。

屋崙目前正在力推社區大使項目，市府2月獲得州社會服務廳355萬多的撥款，用於為華埠非營利機構家橋驛社（Family Bridges）擴大社區安全大使和調解員計畫。

上述措施還將對員工進行安全培訓，並為員工提供往返於工作地點、交通樞紐、附近停車場和當地企業的交通補貼。該計畫將貫穿2024年，1000萬的資金，大部分由四家公司分擔。這四家公司還同意支持屋崙的Z法案，即2014年制定的「公共安全與服務暴力預防法案」。

藍盾公司執行長馬科維奇（Paul Markovich）說，公司選擇屋崙作為總部，並為成為這個社區的一部分而感到自豪。「我們要做的不僅是保護在這裏生活和工作的員工，還要共同努力振興這座城市，支持社區。」

高樂氏公司執行長倫德爾（Linda Rendle）表示，屋崙作為全球總部已有110多年的歷史，致力於讓這座城市變得更美好、更安全，造福每一個人。

凱瑟集團執行長亞當斯（Greg Adams）說，這些行動是必要的一步，有助於為所有在屋崙工作並以當地為家的人，包括員工和醫生，改善目前的市中心狀況。

太平洋瓦電執行長波普（Patti Poppe）說，在未來的幾個月，大家將瞭解哪些措施行之有效，還需要哪些措施支持目標，為所有人創造一個更安全、更繁榮的家鄉。