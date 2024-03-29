舊金山零死亡願景10周年 JFK大道禁車成亮點

超百位交通安全倡議團體、騎行愛好者共同參與慶祝。（記者王子涵／攝影）

舊金山 市府28日在市政廳前舉辦「零死亡願景」（Vision Zero）10周年慶祝。超百位交通安全倡議團體、騎行愛好者共同參與慶祝。市長布里德（London Breed）表示，改善交通安全的事業比想像中艱難，但依舊取得不凡成就。她承諾繼續聽從社區不同聲音，將快樂帶到社區街頭。

舊金山市交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。（記者王子涵／攝影）

布里德提到，她願意聽到社區不同的聲音，因為改變總是艱難的，但需要擺脫市府官僚機構的繁文縟節，做出真正的改變。（記者王子涵／攝影）

零死亡願景的概念首先由瑞典在1997年提出，意在大幅減少交通傷亡的事故，隨後在2000年引入華盛頓州。舊金山在2014年成為全美第二個承諾零死亡願景的城市，目標在十年內將交通死亡人數清零。

願景上線後，舊金山交通局在900個高傷亡的交叉口採取改進措施，安裝白晝燈、增量標線、改善人行道等；在33個路口加裝測速攝像；在300多個路口設置紅燈禁轉的標識；修建700個減速帶、41哩的騎行保護通道等。

現場也有少數質疑零死亡願景的成果，稱交通死亡人數並未發生實質減少。（記者王子涵／攝影）

然而在過去的十年，交通事故依然導致299名舊金山人死亡，其中就包括近期發生在West Portal社區的慘劇，一家四口在等待公交車時被突然逆行的車輛奪去性命。布里德說：「我在下周將與交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）查看事發路段的改善情況，但這都無法挽回悲劇。」

布里德向交通局提出三項要求，包括優先處理全是交叉路口日光照明計畫、交叉路口紅燈禁止右轉政策，和處罰占用人行道與自行車道的車主。同時，布里德希望將輕鬆愉快的氛圍帶到街頭。她提到橫跨金門公園的JFK 大道成功實現無車化，促進了社區間居民的聯結。

布里德表示，她願意聽到社區不同的聲音。改變總是艱難的，但需要擺脫市府官僚機構的繁文縟節，做出真正的改變。

舊金山縣交通局主席、市議員孟達文（Rafael Mandelman）感謝時任市議長、現任市府律師邱信福（David Chiu）多年來在交通安全的倡議。

邱信福表示，交通安全事業比想像中艱難得多。「七年前，當我們首先提出自動測速攝像的提案，以為很快就會通過。但直到七年後的今天，州長紐森 終於將之簽為法案，才最終實施。」邱信福說，「超速是導致交通死亡的頭號原因，在過去三十年測速攝像在200個城市實施，降低交通死亡人數超4成，我們不斷抗爭才有了今天的成就。」

邱信福表示，市府會繼續捍衛交通安全的權利，為接下來JFK大道的無車權做準備。

自零死亡願景上線後，舊金山交通死亡的人數並未出現明顯下降，其中2022年還創下近兩個世紀的新高，39人在街頭失去生命。市府官員表示，零死亡願景是一種信念和決心，對於改善交通安全不變的努力。