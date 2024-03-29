我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

舊金山零死亡願景10周年 JFK大道禁車成亮點

記者王子涵／舊金山報導
超百位交通安全倡議團體、騎行愛好者共同參與慶祝。（記者王子涵／攝影）
超百位交通安全倡議團體、騎行愛好者共同參與慶祝。（記者王子涵／攝影）

舊金山市府28日在市政廳前舉辦「零死亡願景」（Vision Zero）10周年慶祝。超百位交通安全倡議團體、騎行愛好者共同參與慶祝。市長布里德（London Breed）表示，改善交通安全的事業比想像中艱難，但依舊取得不凡成就。她承諾繼續聽從社區不同聲音，將快樂帶到社區街頭。

舊金山市交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。（記者王子涵／攝影）
舊金山市交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）。（記者王子涵／攝影）

布里德提到，她願意聽到社區不同的聲音，因為改變總是艱難的，但需要擺脫市府官僚機構...
布里德提到，她願意聽到社區不同的聲音，因為改變總是艱難的，但需要擺脫市府官僚機構的繁文縟節，做出真正的改變。（記者王子涵／攝影）

零死亡願景的概念首先由瑞典在1997年提出，意在大幅減少交通傷亡的事故，隨後在2000年引入華盛頓州。舊金山在2014年成為全美第二個承諾零死亡願景的城市，目標在十年內將交通死亡人數清零。

願景上線後，舊金山交通局在900個高傷亡的交叉口採取改進措施，安裝白晝燈、增量標線、改善人行道等；在33個路口加裝測速攝像；在300多個路口設置紅燈禁轉的標識；修建700個減速帶、41哩的騎行保護通道等。

現場也有少數質疑零死亡願景的成果，稱交通死亡人數並未發生實質減少。（記者王子涵／...
現場也有少數質疑零死亡願景的成果，稱交通死亡人數並未發生實質減少。（記者王子涵／攝影）

然而在過去的十年，交通事故依然導致299名舊金山人死亡，其中就包括近期發生在West Portal社區的慘劇，一家四口在等待公交車時被突然逆行的車輛奪去性命。布里德說：「我在下周將與交通局長譚沐霖（Jeffrey Tumlin）查看事發路段的改善情況，但這都無法挽回悲劇。」

布里德向交通局提出三項要求，包括優先處理全是交叉路口日光照明計畫、交叉路口紅燈禁止右轉政策，和處罰占用人行道與自行車道的車主。同時，布里德希望將輕鬆愉快的氛圍帶到街頭。她提到橫跨金門公園的JFK大道成功實現無車化，促進了社區間居民的聯結。

布里德表示，她願意聽到社區不同的聲音。改變總是艱難的，但需要擺脫市府官僚機構的繁文縟節，做出真正的改變。

舊金山縣交通局主席、市議員孟達文（Rafael Mandelman）感謝時任市議長、現任市府律師邱信福（David Chiu）多年來在交通安全的倡議。

邱信福表示，交通安全事業比想像中艱難得多。「七年前，當我們首先提出自動測速攝像的提案，以為很快就會通過。但直到七年後的今天，州長紐森終於將之簽為法案，才最終實施。」邱信福說，「超速是導致交通死亡的頭號原因，在過去三十年測速攝像在200個城市實施，降低交通死亡人數超4成，我們不斷抗爭才有了今天的成就。」

邱信福表示，市府會繼續捍衛交通安全的權利，為接下來JFK大道的無車權做準備。

自零死亡願景上線後，舊金山交通死亡的人數並未出現明顯下降，其中2022年還創下近兩個世紀的新高，39人在街頭失去生命。市府官員表示，零死亡願景是一種信念和決心，對於改善交通安全不變的努力。

超百位交通安全倡議團體、騎行愛好者共同參與慶祝。（記者王子涵／攝影）
超百位交通安全倡議團體、騎行愛好者共同參與慶祝。（記者王子涵／攝影）

舊金山 JFK 紐森

上一則

曾遇貴婦奈奈遊說千萬元募資 「矽谷美味人妻」：嚇到想跳車

下一則

「社區大使護送」安全強化計畫 屋崙4大公司投資千萬

延伸閱讀

住房政策 市長與議長交鋒白熱化

住房政策 市長與議長交鋒白熱化
獵人角網球場重新開放 布里德出席

獵人角網球場重新開放 布里德出席
金山市長選舉 羅偉布里德交鋒

金山市長選舉 羅偉布里德交鋒
舊金山婦女歷史月 華裔鄭可欣獲表彰

舊金山婦女歷史月 華裔鄭可欣獲表彰
灣區首屆「中醫日」 布里德頒賀狀肯定

灣區首屆「中醫日」 布里德頒賀狀肯定

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺