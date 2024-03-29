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來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

舊金山聯合學區 申請數多年來首增

編譯組／綜合報導
舊金山聯合學區今年收到了1萬4000份入學申請，超過了近幾年的水平。（電視新聞截圖）
舊金山聯合學區今年收到了1萬4000份入學申請，超過了近幾年的水平。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區電視台（NBC Bay Area）報導，舊金山聯合學區（SFUSD）在經歷了多年的招生人數下降、學校面臨關閉和裁員的威脅之後，最近的申請人數正在上升。

目前還不清楚這種轉變是否足以改變學區的發展方向，學區官員曾表示，學區的學校數量超過了需求。

舊金山聯合學區今年收到了1萬4000份入學申請，超過了近幾年的水平，意味著公眾對此的興趣在增加，有可能招收更多的學生。

在過去的一個月里，學區領導表示，學校數量超過了入學人數的要求，這意味著關閉或合併學校不僅是可能的，而且幾乎是不可避免的。但至於關閉多少所學校以及哪些學校尚未確定。

在剛剛過去的派位季（placement season），舊金山市公立學校的申請人數有所增加，尤其是過渡幼兒園（transitional kindergarten，TK），這意味著該學區的學生人數還有增長的潛力。

招生辦公室執行主任科勒（Lauren Koehler）說：「我們看到，每年申請TK的人數都會增加約300人，即每年增加約300名TK學生。這意味著每年我們都需要增加300個名額，所以我們每年都會在越來越多的學校開設TK班。」

然而，學區仍面臨著重大挑戰，這包括超過4億元的赤字、更換效率低下的工資系統，以及從抽籤到畫片的學校安置改革。

各學生家庭可在4月5日之前接受他們的主要學校。至於可能的學校關閉或合併，學區，表示正在與各社區討論未來幾個月的調整問題。

學區 舊金山 灣區

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