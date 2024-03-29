公校招生制度、性別教育 華裔家長擔憂

舊金山洛威爾高中因招生制度的改變，而引起華裔家長不滿。（記者李怡／攝影）

舊金山 聯合學區的教育問題，廣受華裔 社區的關注和熱議。尤其從3月初投票選舉通過的「讓代數課重回八年級」議題，到校監宣布預計關閉舊金山多所公立學校 ，再到華裔家長擔心知名公立高中洛威爾再次改變擇優錄取招生制度等現象，讓舊金山的公立教育現狀，繼兩年前罷免教委事件後，再次備受關注。

舊金山公立學校教師需要花費大量的的精力和時間來維護課堂紀律，讓一部分有學術追求和教學要求的教師轉而加入私立學校，也讓舊金山的公立教育陷入更長久的負向循環。

聯合校區學監韋恩（Matt Wayne）宣布要關閉多所公立學校一事，也引起諸多華裔家長的重視。二年級學生家長鄭微微表示，舊金山公立學校確實需要適量關閉，以讓資源財力物力等集中支持到優秀教師，留住優秀教師。她表示，因舊金山公立學校規定，不得開除和責罰違紀學生，公校教師需要花費不少精力維護課堂秩序，無暇顧及到每個學生。即使是意識到自己的孩子功課落後，到學校詢問後，老師根本沒精力處理，令許多家長感到很無助。

記者走訪了解，華裔家長還擔心的，是左派思潮滲透到全美的公立教育，包括性別教育對於學齡兒童的影響。但是身在這樣的大環境下，某個社區的發聲，對於整個趨勢的扭轉是杯水車薪，不足以形成改變的趨勢力量。

前舊金山聯合學區教育委員徐安說，不論是華裔家長還是與公立相關人員，都應身體力行，替華裔家長和孩子們做點事情，能幫到一個算一個。

她指出，華裔社區最重視就是孩子的教育，非常多的華裔家長為呼籲舊金山八年級恢復代數課程一事，就爭取了十年。但還有很多因華裔家長未能關注到的事件，也讓公立學校學生流失。

自2019年以來，舊金山公立學校已流失將近4000名學生。相反，舊金山私立學校入學人數有所增加，從2020年夏季到2022年夏季，學生總人數增加了約400人。但是，舊金山就讀私立學校的學生人數實際上可能更多，因為學區沒有統計學生人數少於六人的私立學校，在家自學的學生人也數並未被統計進去。