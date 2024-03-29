我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

來美生子陷阱多 華女險遭熱心「孕友」騙財

眨眼次數減少或增加 可能與健康問題有關

公校招生制度、性別教育 華裔家長擔憂

記者李怡／舊金山報導
舊金山洛威爾高中因招生制度的改變，而引起華裔家長不滿。（記者李怡／攝影）
舊金山洛威爾高中因招生制度的改變，而引起華裔家長不滿。（記者李怡／攝影）

舊金山聯合學區的教育問題，廣受華裔社區的關注和熱議。尤其從3月初投票選舉通過的「讓代數課重回八年級」議題，到校監宣布預計關閉舊金山多所公立學校，再到華裔家長擔心知名公立高中洛威爾再次改變擇優錄取招生制度等現象，讓舊金山的公立教育現狀，繼兩年前罷免教委事件後，再次備受關注。

舊金山公立學校教師需要花費大量的的精力和時間來維護課堂紀律，讓一部分有學術追求和教學要求的教師轉而加入私立學校，也讓舊金山的公立教育陷入更長久的負向循環。

聯合校區學監韋恩（Matt Wayne）宣布要關閉多所公立學校一事，也引起諸多華裔家長的重視。二年級學生家長鄭微微表示，舊金山公立學校確實需要適量關閉，以讓資源財力物力等集中支持到優秀教師，留住優秀教師。她表示，因舊金山公立學校規定，不得開除和責罰違紀學生，公校教師需要花費不少精力維護課堂秩序，無暇顧及到每個學生。即使是意識到自己的孩子功課落後，到學校詢問後，老師根本沒精力處理，令許多家長感到很無助。

記者走訪了解，華裔家長還擔心的，是左派思潮滲透到全美的公立教育，包括性別教育對於學齡兒童的影響。但是身在這樣的大環境下，某個社區的發聲，對於整個趨勢的扭轉是杯水車薪，不足以形成改變的趨勢力量。

前舊金山聯合學區教育委員徐安說，不論是華裔家長還是與公立相關人員，都應身體力行，替華裔家長和孩子們做點事情，能幫到一個算一個。

 她指出，華裔社區最重視就是孩子的教育，非常多的華裔家長為呼籲舊金山八年級恢復代數課程一事，就爭取了十年。但還有很多因華裔家長未能關注到的事件，也讓公立學校學生流失。

自2019年以來，舊金山公立學校已流失將近4000名學生。相反，舊金山私立學校入學人數有所增加，從2020年夏季到2022年夏季，學生總人數增加了約400人。但是，舊金山就讀私立學校的學生人數實際上可能更多，因為學區沒有統計學生人數少於六人的私立學校，在家自學的學生人也數並未被統計進去。

舊金山 華裔 公立學校

上一則

「社區大使護送」安全強化計畫 屋崙4大公司投資千萬

下一則

金山市長候選人麥法恩、羅偉均提打擊芬太尼政策

延伸閱讀

初步數據：新閱讀教學法實施後 紐約亞裔和白人學生閱讀水平下降顯著

初步數據：新閱讀教學法實施後 紐約亞裔和白人學生閱讀水平下降顯著
步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟

步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟
住房政策 市長與議長交鋒白熱化

住房政策 市長與議長交鋒白熱化
獵人角網球場重新開放 布里德出席

獵人角網球場重新開放 布里德出席
檢察長謝安宜 起訴田德隆2毒販

檢察長謝安宜 起訴田德隆2毒販

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
矽谷名人暨「Taiwan Next Foundation」執行長謝凱婷（Katie Hsieh）27日也在自己的粉專說，曾與貴婦奈奈有過一面之緣，過程中不斷地被貴婦奈奈遊說投資她男朋友黃博健的醫美診所，讓謝凱婷直呼「嚇到想跳車」。（翻攝自FB粉絲團）

矽谷美味人妻曾遇貴婦奈奈要千萬台幣 嚇到想跳車

2024-03-27 23:50
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03

超人氣

更多 >
這5種人 62歲就應領社安金

這5種人 62歲就應領社安金
雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解

雖不是螃蟹但是… 蟹肉棒的最大誤解
汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功

汪小菲在大S家大鬧一場後 宣布向台女友求婚成功
基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及

基伊大橋遭撞斷／關鍵1分鐘擋下車流 警想通知橋上工人…已來不及
川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺