加州保險公司紛退出 想換新房保險難如登天 買賣方都苦

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

保險 公司紛紛退出加州 市場。去年年中加州最大的產物保險公司State Farm與Allstate停止在加州的新房產物保單之後，State Farm公司日前又宣布，考慮到火災風險，計畫不再續簽加州約3萬份個人產物保險保單和約4萬2000份商業公寓保單。

此舉一出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。保險公司稱，在2016至2019年度的加州山火頻發的過程中承受了很大的損失，要求調漲保費 的請求未能得到加州保險廳的批准，因而只能作此決定。

具有30多年保險從業經驗的Farmers保險經紀郭宗政(Peter Kuo)表示，即使是以加州業務為主的Farmers保險公司，現在每月在加州也控制在7000張新的房屋保單。而Farmers在加州有3500個左右的經紀人，平均每位經紀人每月只能寫2張新房屋保單，而過去他一個月就要寫20張。汽車報險方面，也要經過25天的等待期才能生效。

據悉，很多不再續簽的房屋都是火災等級較高的區域。加州的火災等級分類從一級到九級。若達到四級就有不再續簽的風險。雖然南灣地區大多數的房屋的火災等級在一級到三之間，但在聖荷西、庫比蒂諾、洛斯蓋圖、洛斯阿圖地區地段靠近山林的房屋受到影響嚴重。房屋曾經失竊，或是有兩次以上理賠的狀況，也可能成為不再續保的對象。

州保險廳長萊拉宣布，對加州保險法規進行全面修改。（本報資料照）

即使不在火災高發和治安不好的地區，發現自己房屋和車輛保費大增的民眾也不在少數。雖然直接翻倍的只是個案，大多數人都發現兩類保費都有大約20%的調漲。也屋主想乘投資房續保時機，多比較幾家保險公司，換個更便宜選項，結果發現，現在想換新的房屋保險難如登天，特別是為公寓(Condo)和連排屋(Townhouse)投保。

另一位在聖荷西執業，未透露姓名的保險經紀表示，公司對新保單要求非常嚴格。例如車輛保險，之前要求的信息非常簡單。現在則嚴格規定，要提供包括車輛登記註冊證明在內的很多文件，還有十餘張車輛照片等。房屋方面，超過15年未更換過屋頂，還有房屋內管路系統未達標，都可能成為被拒保的理由。

失去房屋保險或者買不到新的房屋保險的業主，只能被迫選擇加州政府提供的臨時性「公平保險計畫」（Fair Plan)，不僅保費高，而且承保範圍小。因此，業主往往還要再從保險公司購買輔助保險。兩相疊加，最後的保費可能要達到原本的三倍之多。

而房屋保險花費上升，新保險難買，也影響到房屋買賣市場。聖荷西市房產經紀Cinny莊表示，自己現在都會交代買賣雙方要事先諮詢保險公司，了解房屋續保狀況。因為自己之前有遇到客戶看中聖荷西一帶的房屋，最後因為買不到房屋保險，而不得不放棄的例子。

保險公司紛紛退出，無疑給已經舉步維艱的加州保險市場雪上加霜。（取自Pexels）

郭宗政說， 曾有一位薩拉度加市的客戶要出售總價大約500萬的房子。但是房屋保險現在一年就要達到4萬元，也影響到售賣的行情。

據悉，一些保險公司不再續簽商業公寓保單，主要是因為考慮到密集居住住宅的賠付率較高。但是商業公寓物業通常會投保公寓的建築結構，保險方面增加的成本難免會轉嫁到租金上來。此外租客還需要購買租客保險，目前提供這一類別的保險公司也變得更少。

對於加州保險業目前面臨的現狀，目前保險公司與加州保險廳各執一詞。保險公司表示，在加州自然災害頻發的狀況下，虧損嚴重，難以為繼。保險廳長萊拉（Ricardo Lara）則表示，他希望了解保險公司的財務狀況。