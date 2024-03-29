金山市長候選人麥法恩、羅偉均提打擊芬太尼政策

麥法恩呼籲在舊金山部署武裝國民兵，以應對致命的芬太尼危機。（本報檔案照）

舊金山 市長候選人，前市長麥法恩（Mark Farrell） 28日呼籲在田德隆區和市場南社區部署武裝國民兵 (National Guards)，以應對致命的芬太尼危機。

麥法恩曾是舊金山前臨時市長和市議員，在今年11月市長競選的三位溫和派候選人中，開闢了打擊犯罪最嚴厲的路線。麥法恩還表示，如果當選，他將宣布針對毒品危機的緊急狀態。他先前還曾呼籲在全市範圍內禁止街頭販毒，並讓退休警察重返街頭。

2023年，舊金山發生了806起破紀錄的藥物過量致死事件，但並非所有死亡都因芬太尼。在麥法恩宣布這一消息的前一天，另一位市長候選人、非營利組織領導人羅偉(Daniel Lurie)也公布了類似的緊急狀態提案，但沒有呼籲派遣國民兵。

作為回應，布里德市長連任競選活動發言人阿雷拉諾(Joe Arellano)猛烈抨擊了在街頭部署國民兵的想法。他說，居民想要一位能夠以執法和同情心切實解決芬太尼危機的領導人，而不是強制壓制。

羅偉和麥法恩都表示，他們將利用緊急狀態提供的特殊權力來快速分配資源，為吸毒者提供服務。除了布里德之外，還有一些成癮問題專家批評這種激進的做法，並質疑該計畫的可行性。

除了派軍隊和緊急聲明之外，麥法恩表示，他還想開設一個每天24小時開放的中心，提供庇護所和轉診治療。 他說，應該利用舊金山以外的市政府擁有場所，為吸毒者提供幫助。他說，或許可以重新利用小木屋牧場，這是聖馬刁縣以前用於幫助問題青年的設施。他還希望強制要求任何在街上吸毒後甦醒的人接受納洛酮（Narcan）的治療。這是一種可以逆轉藥物過量的鼻噴劑。

根據舊金山市數據，2023年1月至9月期間，公共衛生部分發送了超過10萬劑納洛酮。去年前7個月，救護車響應付了3497起疑似吸毒過量事件。

由於市府面臨預算緊縮，麥法恩也建議將其他城市部門的資金重新分配給戒毒治療。當被問及他預計哪些部門會受到影響時，他說將從全市社區健康和福利預算中撥款。儘管他沒有承諾具體金額，但表示，希望優先考慮「挽救生命」的項目。