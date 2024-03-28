懸缺年餘 屋崙市長盛桃任命新警長 華埠寄望他改善治安

東灣台山同鄉會華埠社安隊與新任警長米切爾合影。（馬作林供圖）

犯罪飆升的屋崙 市，警長職位懸缺一年多後，來自德州 小城的前警長米切爾（Floyd Mitchell）終獲屋崙亞裔市長盛桃錄取、任命為屋崙市警長。盛桃27日特為米切爾舉辦介紹會。米切爾強調，要傾聽警員和社區聲音，用社區的大力參與和合作，加強公共安全。華埠 社區表示歡迎。屋崙華埠社安隊負責人馬作林說︰「盼了一年多，終於有警長。希望他能帶領警局，改善治安。」

現年56歲的米切爾，是德州拉伯克（Lubbock）第一位非裔警長。在執掌警局四年後，他於去年9月辭職。

盛桃稱讚米切爾是聰明、強有力的領導者和鬥士，承諾採取行之有效的減少犯罪策略，包括積極主動的警務工作和強有力的警官社區參與，使他成為警長。自2020年以來，屋崙犯罪逐年急劇增加，居民、商戶和企業主希望警長能取得成果。

根據市長辦公室公布的數據，在人口26萬的拉伯克，2020年和2021年，米切爾擔任警察局長的頭兩年，總體犯罪率下降約5%。城市的警方對緊急呼叫的回應時間也下降。

米切爾說，他在堪薩斯長大，是六個兄妹中的長子。當地和屋崙一樣，是一個大型、多元化的大都市，有許多相同的社會、經濟和暴力犯罪問題。「我知道這不是最理想的狀況，但成長經歷告訴我，社區成員須齊心協力，為更大的利益而奮鬥，這也是我作為警長和社區領袖所具備的一些特質。」

屋崙市長盛桃稱讚新任警長米切爾，是聰明、強有力的領導者和鬥士。（記者劉先進╱攝影）

米切爾說，他的工作方法始於社區的大力參與和合作，希望實施高能見度、負責任、積極主動的警務工作，在程式上以數據為導向。以循證策略為基礎，解決最棘手的問題。「我們必須敏銳地關注對社區造成最大傷害的領域和個人，並讓一小部分人對造成這些傷害和破壞的行為負責。」

米切爾提及最多的是傾聽、溝通和合作。20年前，屋崙警方毆打居民並栽贓毒品，震驚全美，也導致聯邦監督員一直在監督屋崙警局。米切爾說，將滿足監督員要求，「我會與監督員坐下來溝通，確定我們需要做什麼，以及如何完成監督。這不僅對警局重要，而且對治癒社區的創傷也很重要。」

針對屋崙警員短缺、難以留住人才的老問題，米切爾說，將傾聽警員的關切，為警員提供福利等支持，將屋崙警局打造為灣區的首選雇主。