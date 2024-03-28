我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

海灣女子足球隊 3/30聖荷西主場首秀

記者王子涵╱舊金山報導
海灣女子足球隊隊員在舊金山市政廳合影。（海灣足球隊提供）
海灣女子足球隊隊員在舊金山市政廳合影。（海灣足球隊提供）

舊金山灣區將在30日迎來一支全新女子職業足球隊，海灣足球隊（Bay Football Club）的首秀。球隊由四名前美國女足國家隊成員組建。她們將在位於聖荷西的主場PayPal Park舉辦主場揭幕戰，迎戰休斯頓衝鋒隊（Houston Dash）。

球隊27日發表聲明，稱主場揭幕戰的18000張球票已售罄，比賽預計在傍晚7時開打。球隊建議球迷乘坐公共交通，球場附近停車位預計很快被填滿。球場在下午5時開放，前5000名到達的觀眾還將獲得一枚紀念徽章。

海灣足球隊是國家女子足球聯賽（NWSL）最新擴軍的球隊，成立於2023年。灣區曾擁有兩支職業女子足球隊，但聖荷西CyberRays在2003年解散，FC Gold Pride在2010年解散，其所在的聯賽也隨之解散。海灣FC的亮相讓灣區的女子體育運動再次閃耀。

球隊創始人之一斯萊頓（Danielle Slaton）表示，灣區擁有廣泛的球迷基礎，球迷了解他們所做的一切，同時也有新球迷不斷加入他們。

球隊的主要投資商是位於舊金山的國際投資公司Sixth Street，為這支新生的球隊總計投下1.2億元。海灣足球隊將在聖荷西PayPal Park征戰五個賽季，以「成為傳奇」（Be Legendary）為主題的廣告活動已經登陸灣區九個縣市，建立球迷文化。

Sixth Street公司是世界多家職業體育俱樂部的投資者，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）、西甲巴塞羅那（FC Barcelona）、NBA聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）等。

與海灣足球隊共同成長的，還有金州勇士隊所開發的全新女子職業籃球隊。該球隊預計在2025年開賽，目前還未公布正式名稱。

灣區職業足球從業者加約索（Christine Gayoso）表示，現在是所有女性運動發展的歷史時刻，她對海灣足球隊的發展充滿信心。「國家女子足球聯賽的經濟基礎穩固得多，新的電視轉播協議每賽季價值6000萬元，同時球隊的所有者還向聯盟支付了創紀錄的5300萬入會費。」

海灣女子足球隊在舊金山市政廳廣場，與小朋友開展友誼賽。（海灣足球隊提供）
海灣女子足球隊在舊金山市政廳廣場，與小朋友開展友誼賽。（海灣足球隊提供）

足球 灣區 投資

上一則

獵人角網球場重新開放 布里德出席

下一則

黃仁勳、查克柏格好交情 玩交換球衣

延伸閱讀

科技雙雄加持 矽谷辦公室租賃微復甦

科技雙雄加持 矽谷辦公室租賃微復甦
一場「雞」緣 聖荷西機場75周年 小雞成吉祥物

一場「雞」緣 聖荷西機場75周年 小雞成吉祥物
聖荷西男在星巴克藏攝像機 涉偷拍91人、連4歲娃都有

聖荷西男在星巴克藏攝像機 涉偷拍91人、連4歲娃都有
聖荷西輕鬆買房門檻 年收45萬

聖荷西輕鬆買房門檻 年收45萬
兒童詩詞朗誦賽 5/4聖荷西復辦

兒童詩詞朗誦賽 5/4聖荷西復辦

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03
傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

超神奇 小學生在北加聖他克魯茲山裡發現古代樹懶化石

2024-03-22 19:19

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅