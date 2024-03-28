海灣女子足球隊 3/30聖荷西主場首秀

海灣女子足球隊隊員在舊金山市政廳合影。（海灣足球隊提供）

舊金山灣區 將在30日迎來一支全新女子職業足球 隊，海灣足球隊（Bay Football Club）的首秀。球隊由四名前美國女足國家隊成員組建。她們將在位於聖荷西的主場PayPal Park舉辦主場揭幕戰，迎戰休斯頓衝鋒隊（Houston Dash）。

球隊27日發表聲明，稱主場揭幕戰的18000張球票已售罄，比賽預計在傍晚7時開打。球隊建議球迷乘坐公共交通，球場附近停車位預計很快被填滿。球場在下午5時開放，前5000名到達的觀眾還將獲得一枚紀念徽章。

海灣足球隊是國家女子足球聯賽（NWSL）最新擴軍的球隊，成立於2023年。灣區曾擁有兩支職業女子足球隊，但聖荷西CyberRays在2003年解散，FC Gold Pride在2010年解散，其所在的聯賽也隨之解散。海灣FC的亮相讓灣區的女子體育運動再次閃耀。

球隊創始人之一斯萊頓（Danielle Slaton）表示，灣區擁有廣泛的球迷基礎，球迷了解他們所做的一切，同時也有新球迷不斷加入他們。

球隊的主要投資 商是位於舊金山的國際投資公司Sixth Street，為這支新生的球隊總計投下1.2億元。海灣足球隊將在聖荷西PayPal Park征戰五個賽季，以「成為傳奇」（Be Legendary）為主題的廣告活動已經登陸灣區九個縣市，建立球迷文化。

Sixth Street公司是世界多家職業體育俱樂部的投資者，包括西甲皇家馬德里（Real Madrid）、西甲巴塞羅那（FC Barcelona）、NBA聖安東尼奧馬刺（San Antonio Spurs）等。

與海灣足球隊共同成長的，還有金州勇士隊所開發的全新女子職業籃球隊。該球隊預計在2025年開賽，目前還未公布正式名稱。