步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟

步上舊金山後塵，屋崙市中心也陷入困境，專家擔心其前景可能比舊金山更糟。（本報檔案照）

2019年，看到屋崙 市中心長期發展潛力的佛州星木資本集團（Starwood Capital Group）斥資近5億元買下美麗湖（Lake Merritt）旁三座顯眼的辦公大樓。然而，僅僅五年光景，這項交易就宣告失敗。

多名消息人士證實，星木已將這三座大樓還給貸方德意志銀行（Deutsche Bank），即將進行法拍。舊金山 紀事報（San Francisco Chronicle）表示，如果舊金山最近的商用房地產 交易是一項指標，那麼，這三棟大樓的售價可能遠低於星木當初的買價。

物業法拍是屋崙市中心商業生態系統最新出現的麻煩，引發人們對市中心在疫後是否能復甦的質疑。多年來，對企業和居民而言，屋崙打敗舊金山的賣點是其可負擔性。但隨著舊金山房地產價格暴跌，兩市的差距正在縮小。

去年底，屋崙市中心高層辦公大樓空置率創下30.2%的歷史新高，商業區多個店面也已空置多年。根據商業房地產公司世邦魏理仕（CBRE）公布的數據，屋崙2019年的辦公大樓空置率只有8.8%。

屋崙街道上如今極少舉行活動。近年來治安不斷惡化，更是雪上加霜。儘管屋崙2023年暴力犯罪率並未達到過去幾十年來的高峰，但比2022年高出21%。這一趨勢反映出屋崙已走進和舊金山類似的困境。紀事報認為，儘管舊金山市中心的復甦仍難以捉摸，但屋崙市中心的前景可能更糟。

紀事報指出，之前希望推動屋崙經濟發展的貸款業者和機構型投資者正在撤退。一位獲得德意志銀行第一手消息的人士表示，德意志銀行現在採取觀望態度。

這位消息人士說：「辦公室已被視為不良資產，因此，銀行正在採取比過去更保守的謹慎態度。」他還補充，德意志銀行現在在接受新客戶以及在向舊金山和屋崙市場「投入資源」方面，變得「非常小心」。

雖然屋崙市府上周公布了市中心未來發展計畫，但這項全面性計畫投下的資源何時能回收是一個大問題。部分人士認為，如果市府能重視犯罪和生活品質問題，市中心的復甦可能可以加快。

世邦魏理仕資深副總裁格林伍德（Scott Greenwood）說：「從實體角度來看，屋崙市中心現在的樣貌是有史以來最好，許多A級辦公大樓均已完工，住房數量也比過去任何時候都多。」

格林伍德還說：「不誇張，2017年到2019年，屋崙市中心的夜晚比舊金山市中心更活躍，因為舊金山市中心沒有人住。」