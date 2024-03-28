我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

利率房價雙漲 全美50大都會區 租屋比買房更划算

香港90年代玉女歌手黎明詩癌逝 享年58歲

步舊金山後塵 屋崙陷困境前景恐更糟

編譯廖宜怡╱綜合報導
步上舊金山後塵，屋崙市中心也陷入困境，專家擔心其前景可能比舊金山更糟。（本報檔案照）
步上舊金山後塵，屋崙市中心也陷入困境，專家擔心其前景可能比舊金山更糟。（本報檔案照）

2019年，看到屋崙市中心長期發展潛力的佛州星木資本集團（Starwood Capital Group）斥資近5億元買下美麗湖（Lake Merritt）旁三座顯眼的辦公大樓。然而，僅僅五年光景，這項交易就宣告失敗。

多名消息人士證實，星木已將這三座大樓還給貸方德意志銀行（Deutsche Bank），即將進行法拍。舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，如果舊金山最近的商用房地產交易是一項指標，那麼，這三棟大樓的售價可能遠低於星木當初的買價。

物業法拍是屋崙市中心商業生態系統最新出現的麻煩，引發人們對市中心在疫後是否能復甦的質疑。多年來，對企業和居民而言，屋崙打敗舊金山的賣點是其可負擔性。但隨著舊金山房地產價格暴跌，兩市的差距正在縮小。

去年底，屋崙市中心高層辦公大樓空置率創下30.2%的歷史新高，商業區多個店面也已空置多年。根據商業房地產公司世邦魏理仕（CBRE）公布的數據，屋崙2019年的辦公大樓空置率只有8.8%。

屋崙街道上如今極少舉行活動。近年來治安不斷惡化，更是雪上加霜。儘管屋崙2023年暴力犯罪率並未達到過去幾十年來的高峰，但比2022年高出21%。這一趨勢反映出屋崙已走進和舊金山類似的困境。紀事報認為，儘管舊金山市中心的復甦仍難以捉摸，但屋崙市中心的前景可能更糟。

紀事報指出，之前希望推動屋崙經濟發展的貸款業者和機構型投資者正在撤退。一位獲得德意志銀行第一手消息的人士表示，德意志銀行現在採取觀望態度。

這位消息人士說：「辦公室已被視為不良資產，因此，銀行正在採取比過去更保守的謹慎態度。」他還補充，德意志銀行現在在接受新客戶以及在向舊金山和屋崙市場「投入資源」方面，變得「非常小心」。

雖然屋崙市府上周公布了市中心未來發展計畫，但這項全面性計畫投下的資源何時能回收是一個大問題。部分人士認為，如果市府能重視犯罪和生活品質問題，市中心的復甦可能可以加快。

世邦魏理仕資深副總裁格林伍德（Scott Greenwood）說：「從實體角度來看，屋崙市中心現在的樣貌是有史以來最好，許多A級辦公大樓均已完工，住房數量也比過去任何時候都多。」

格林伍德還說：「不誇張，2017年到2019年，屋崙市中心的夜晚比舊金山市中心更活躍，因為舊金山市中心沒有人住。」

屋崙 舊金山 房地產

上一則

住房政策 市長與議長交鋒白熱化

下一則

視酒為毒 近半Z世代從來不飲

延伸閱讀

舊金山前市長兼警察局長佐敦支持羅偉競選舊金山市長

舊金山前市長兼警察局長佐敦支持羅偉競選舊金山市長
屋崙市長盛桃介紹新警長 華埠期待改善治安

屋崙市長盛桃介紹新警長 華埠期待改善治安
沒經費…金山取消今年420大麻節 改為排球賽

沒經費…金山取消今年420大麻節 改為排球賽
地檢長謝安宜、警局長史考特 走訪San Bruno大道 傾聽治安民意

地檢長謝安宜、警局長史考特 走訪San Bruno大道 傾聽治安民意
逾1年沒警長… 屋崙市長任命 米切爾接屋崙警察局長

逾1年沒警長… 屋崙市長任命 米切爾接屋崙警察局長

熱門新聞

美國產芭樂抵達北加仍非常新鮮，價格實惠只要每磅3.99元，但果實風味與甜度較低。（記者孫愛薇／攝影）

台灣芭樂飄香加州 克服冷鏈運輸問題 一解思鄉愁

2024-03-24 02:20
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
徐任生進口多種芭樂品種，台灣紅心芭樂、紫芭樂、墨西種土芭樂、帝王芭樂以及甕仔芭樂都在其中。（受訪者提供）

華裔農夫種出芭樂 對決進口貨

2024-03-24 02:19
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
加州發生20年來首宗山獅致命攻擊事件，一名21歲男子喪生。示意圖，非文中所述山獅。(取材自Pexels)

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

2024-03-24 23:03
傑佛遜地懶是大型、已滅絕的食草哺乳動物，成年後大約有牛那麼大，長達三米，重量為 2200至2425磅。（聖他克魯茲自然歷史博物館提供）

超神奇 小學生在北加聖他克魯茲山裡發現古代樹懶化石

2024-03-22 19:19

超人氣

更多 >
四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升

四月初運勢一路順遂 4生肖有貴人提拔飛升
保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款

保質期限未到牛奶先餿 拍照後倒掉好市多仍退款
新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金

新州幸運兒自選號中了11.3億 賣兆彩酒莊領3萬獎金
這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地
用這3方法 提高你的退稅

用這3方法 提高你的退稅