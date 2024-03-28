前市長佐敦 挺羅偉競選舊金山市長

舊金山前市長佐敦（右）支持羅偉（左）競選舊金山市長。（記者李怡╱攝影）

舊金山 前市長兼前警察局長佐敦（Frank Jordan）27日宣布支持羅偉(Daniel Lurie) 競選市長。 當天羅偉提議在全市範圍內實施芬太尼緊急狀態 ，以直接獲得州和聯邦政府的支持，調動城市資源解決舊金山的毒品 危機。

佐敦說：「支持羅偉成為下一任市長，因為他有讓舊金山安全、街道清潔的願景。除了他難得的政治素人身分之外，他的無畏、正直和清晰的規畫，相信會將舊金山帶向正確的方向。 」

佐敦期待用他多年市長和警察局長的經驗協助羅偉建立一支專業的團隊，來應對舊金山市面臨的諸如公共安全和芬太尼毒品等重大挑戰。 他說，舊金山在這一危機時刻，羅偉是扭轉這一局面的唯一人選。

佐敦於1992 年至1996 年間擔任舊金山市長。 1986 年，他被時任市長范士丹(Dianne Feinstein) 任命為警察局長，在協調社區安全意識計畫、高級護送外展計畫和仇恨犯罪部門方面發揮了重要作用。 1990年，佐敦辭去警察局長職務，競選市長。 獲得 52% 的選票，成為半個世紀以來第一位勝過現任市長的挑戰者。

佐敦還將捷運BART修到了舊金山國際機場，將巨人隊留在了舊金山，並平衡了上任時的3億元城市預算赤字。 在佐敦任職期間，舊金山犯罪率下降了 20%。 在他任職的四年中，舊金山三年被康泰納仕雜誌評選為最令人嚮往的美國城市。

羅偉表示，非常榮幸得到前警察局長、舊金山市長佐敦的支持。因為他明確知道需要什麼樣的領導才能確保我們城市的安全，並將舊金山再次帶向繁榮。