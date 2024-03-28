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住房政策 市長與議長交鋒白熱化

編譯組╱綜合報導
議會周二推翻了市長布里德對立法的否決，該立法將對舊金山歷史名勝區的15-20個街區實施住房開發限制。（電視新聞截圖）
議會周二推翻了市長布里德對立法的否決，該立法將對舊金山歷史名勝區的15-20個街區實施住房開發限制。（電視新聞截圖）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，舊金山住房政策之爭26日在市政廳掀起軒然大波。市議會推翻了市長布里德（London Breed）對立法的否決。這項立法將對舊金山歷史名勝區的15至20個街區實施住房開發限制。

這項立法由議長佩斯金（Aaron Peskin）發起，人們普遍認為他將在11月與布里德競選市長。佩斯金和布里德最近就舊金山市應如何解決住房危機展開了激烈的爭論，而周二的投票則是他們在開發問題上的最新一次交鋒。

這是市議會首次成功推翻布里德的否決。該法將限制佩斯金選區內東北部海濱和Jackson Square的開發高度和規模。佩斯金推動這項立法，是為了應對由億萬富翁投資者莫里茲（Michael Moritz）支持的Sansome街1088號200呎高住宅項目提案，該項目將利用到最近對全市的一些開發規則上的放寬。

該立法最初在市議會以八比三獲得通。周二舉行的投票也是如此，這是推翻否決所需的最低票數。此前，規畫委員會一致通過了該法案，其中包括市長任命的四位官員的批准。

佩斯金周二回擊了立法是 「反住房 」的觀點，稱之為「負責任的規畫」。他說，在市長否決之前，市長辦公室和市議會之間沒有任何互動，讓他感到不安。

但布里德稱，她的否決是該市建造更多住房工作的 「挫折」。市長認為，在舊金山努力實現州政府規定的到2031年允許建造8萬2000套住房的目標之際，這項立法可能會使舊金山更難建造更多的住房。由於借貸利率高、勞動力成本高和審批緩慢，該市在建的新住宅開發項目寥寥無幾。

佩斯金的立法激怒了布里德和州參議員威善高（Scott Wiener），後者是舊金山民主黨人，曾倡導制定法律，讓開發商更容易建造各種住房，並獲得了議會的廣泛支持。他周二說：「我們需要讓建造新房變得更容易，而不是更困難。我們需要為更多的住房畫區，而不是減少住房。市議會今天的投票恰恰在住房問題上發出了錯誤的信息。這令人深感失望。」

在市長選舉前的幾個月里，住房政策之爭可能只會愈演愈烈。

市議員孟達文（Rafael Mandelman）對紀事報說，關於佩斯金立法的爭論被過度政治化了，稱人們對佩斯金將競選市長感到恐慌，不再關注任何事情的是非曲直。他認為，由於選舉在即，議會和市長今後的合作「將更加困難」。

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