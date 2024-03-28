Portola命案 1死者曾是911接線員

兩名死者在Dwight街28號的家中被發現。(取自谷歌街景）

在舊金山 Portola社區槍擊 案發生的第四天，驗屍官辦公室公佈了兩位死者的身分，其中一人曾是911接線員。

兩名死者分別是48歲的Florinda Picazo和49 歲的Oscar Picazo，兩人均是舊金山居民。根據公共紀錄，兩人已婚。

舊金山警方在上周日接到一起槍擊報警後，於晚8時45分趕到位於Dwight街28號的一處民宅。二人在屋內被發現，警方未提供更多的信息，並表示對社區的公共安全不會造成更大威脅。

截止27日，警方尚未逮捕任何嫌疑人。

現年86歲的羅梅羅（Juanita Romero）居住在案發民宅的隔壁，自稱是死者的姑姑。她表示，儘管她與這家人的關係並不密切，但發生槍擊案還是令人震驚。

當地卡車司機工會350分會的成員在社交媒體上表示，Oscar Picazo是該工會的長期會員，自1995年起就在舊金山日落區的垃圾回收公司工作，是一名擁有29年工齡的工會會員。

舊金山應急管理部的發言人稱，Florinda Picazo曾長期在該部門擔任911調度員。發言人表示，當一位備受愛戴、長期服務的911接線員不幸去世後，應急管理部的每一個人都感到震驚。