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科技重鎮金山 44%華埠家庭沒寬帶網路

記者劉先進╱舊金山報導
華人權益促進會發布報告發現，在全美的科技重鎮舊金山，44%的華埠家庭沒有寬帶網路。（記者劉先進╱攝影）
華人權益促進會發布報告發現，在全美的科技重鎮舊金山，44%的華埠家庭沒有寬帶網路。（記者劉先進╱攝影）

華人權益促進會（CAA）27日發布的一份報告發現，在全美科技重鎮舊金山，44%的華埠家庭沒有訂購寬帶網路（internet broadband），且47%的華埠家庭沒有桌上型電腦或筆電。

華人權益促進會的這份報告，名為「舊金山的電子數碼沙漠：舊金山華埠和其他社區如何在於使用電子數碼網路服務方面，落後於其他地區」。報告調查華埠缺乏負擔得起且可靠的寬帶網路的情況。如果沒有高品質的寬帶網路服務，學生很難完成作業，家庭很難找到工作或獲得基本服務。老年人會被孤立。小型企業在網路經濟中的競爭能力也會受到阻礙。

調查者對舊金山所有11個行政區的105個隨機所選的住宅和商業地址的互聯網價格和速度進行定量分析。結果發現，近一半的華埠家庭（44%）沒有訂購網路寬帶，而對於那些訂購了網路寬帶的訂戶，居民和小型企業的普遍看法是，社區的互聯網速度緩慢且不可靠。

此外，還發現華埠高速網路服務尚未普及。在社區提供服務的九家寬帶網路供應商中，只有一家提供高速電纜（Comcast）。 儘管兩家互聯網提供商有光纖服務，但覆蓋範圍也是稀疏的，甚至不存在。這意味著居民只有幾種高速網路選擇。缺乏選擇導致華埠居民的網絡價格居高不下。高昂的訂閱費用也讓低收入社區成員望而卻步。33%的華埠居民生活在貧窮線以下。當許多建築物已有100多年的歷史時，升級華埠的網路基礎設施有一定難度。

報告援引啟明啟蒙學校（KaiMingHeadStart）對71位華埠家長的調查發現，29個家庭（40.8%）對自己支付網路服務的能力感到壓力。東北醫療中心（NorthEastMedicalServices）的主要低收入患者即使擁有每月30元的「平價連線計畫」(ACP)信貸，也無法負擔每月的網路費用。ACP是一項短期聯邦計畫，旨在讓低收入家庭比較負擔得起網路服務。

華協中心與市政府合作，為兩棟散房 (SRO) 建築配備互聯網，但考慮到連接不穩定的以往歷史，房東對於承擔這些新成本猶豫不決。代表華埠的市議員佩斯金(Aaron Peskin) 表示，他的辦公室向舊金山技術局撥款20萬，用於試點一項計畫，「在擁有大量低收入居民的私人散房建築大樓中配備免費高速互聯網」。在華埠確定進行網絡升級的12棟可能的散房中，只有五棟大樓參與安裝項目。佩斯金辦公室報告稱，大樓經理的不信任是安裝的主要障礙。

華埠 低收入 舊金山

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