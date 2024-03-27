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灣區AI產業蓬勃 就業依舊低迷

編譯林思牧／綜合報導
儘管人工智慧產業蓬勃發展，舊金山工作機會仍繼續流失。（取自Pexels）
儘管人工智慧產業蓬勃發展，舊金山工作機會仍繼續流失。（取自Pexels）

過去幾個月就業專家認為灣區科技業裁員的風潮已放緩。而舊金山又是人工智慧AI產業的中心，許多AI公司增加聘用員工，必然會讓就業低迷的情況翻轉。但加州就業發展局EDD新公布的就業數據卻指出，就業低迷的情況短期內很難有所改善。

疫情爆發前，灣區的就業市場連續成長了十年，疫情初期就業變得更暢旺。但2023年灣區科技業的最大特徵卻是裁員，數以千計的舊金山居民失去工作。EDD最近公布的修正數字指出，舊金山縣與聖馬刁縣從2023年2月到2024年2月之間，總共流失了1萬6700個職位，其中的1萬4300個是資訊領域的工作，科技職位也在這個領域中。

這個下修的數字代表灣區就業市場仍不景氣，專家原先預期的「軟著陸」並沒有出現。金山市府首席經濟師伊根(Ted Egan)指出，科技業的情況比原先預期的還糟很多。另外，AI公司所聘股的人手，以業界的龍頭OpenAI和Anthropic為例，員工總數分別是770與300人，這跟亞馬遜（Amazon）、字母（Alphabet）和元宇宙（Meta）各有至少數萬名員工相比，規模實在相差太遠。

雖然AI公司的市值不斷暴漲，但是這些公司不可能增加太多員工。伯尼克(Michael Bernick)曾是EDD的總監，現在任職於就業律師樓莫里斯(Duane Morris)。他指，出舊金山雖然是AI的震央，但實際生出的職位並不多。譬如去年最後三個月，AI的招工廣告只有大約2000個職位。

伯尼克指出，灣區就業領域中唯有的亮點是健保業、飲食服務業和旅館業，不過因為這裡的生活成本太高，每個行業的徵聘都變得比較困難。金山市府主計室指出，市政府的稅收有兩個大項跟就業相關，一個是職位增加或流失多少，另一個是到市區來上班的人數，而因為就業人數少、到市區上班的人也少，會讓市府的財務變得窘困。

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