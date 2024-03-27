加強美中關係從美食開始 中國餐飲業代表團訪灣區交流

中國餐飲業代表團參觀華埠金門幸運簽語公司。（記者王子涵／攝影）

去年舊金山「拜習會」後，美中民間商業文化交流逐步升溫。由美國駐華大使館商務處組織的中國餐飲業代表團25日到訪舊金山，並在當日下午參觀華埠 ，學習當地餐飲文化，為日後出海投資 打前站。

據了解，代表團由40多位餐飲企業家組成，其中不乏有大董烤鴨、黃記煌、胖哥倆等知名連鎖餐廳負責人。代表團先前已參訪紐約、西雅圖等市。舊金山作為最後一站，給團員留下深刻印象。

華商務處商務專員沈岩表示，通過這次行程，最希望看到團員們對美國投資環境、餐飲市場有所了解，增加大家來美投資的信心。

美潤食品創始人談偉國表示，作為食品行業工作者，兩國間的文化交流，最容易融合的就是「吃」。分歧總是會有，但在「吃」上大家總是會找到一個共同點。

大董烤鴨曾在2016年登陸北美，但在兩年後因飲食文化、食材供應和管理模式的差異而被迫退出。大董美食學院執行院長單蕊表示，再次來到美國考察，學習到很多稅務、法律和資產管理的知識，收穫頗豐。她對烤鴨重回美國感到有信心。

活動組織方Global SF執行主任趙翠薇（Darlene Chiu Bryant）表示，幫助華人餐飲進入美國市場，打入主流社會是此次行程的主要目的。「增強兩國的文化交流要從飲食開始。」趙翠薇說，「希望中國的企業家入鄉隨俗，學習當地的飲食文化。在中國的成功經驗，未必在美國適用。」

粵式點心（Dim Sum）作為中餐文化出海的成功案例，為中餐企業家指引了方向。在下午拜訪華埠的過程中，代表團參觀有60多年歷史的金門幸運簽語公司（Golden Gate Fortune Cookie Factory）店主陳展明（Kevin Chan）邀請代表團成員寫下祝福話語，現場製作幸運簽餅，為家人帶去祝福。

陳展明歡迎中餐企業家交流經驗。他表示，自疫情後，灣區 居民外出就餐的頻率下降，加之居家辦公模式的常態化，導致餐飲業仍未恢復到疫情前的水平。並且在美國餐飲文化中，對於大型連鎖餐廳的接受度較弱，這可能會對出海企業造成挑戰。

陳展明認為，中餐企業若成功在灣區扎根，將間接帶動華埠餐飲的進步和革新。餐飲企業有專業成熟的產業體系，團隊研發，相比灣區大多數的中餐館，以家庭小作坊的模式運營，將更有競爭力。他相信，這最終會提升中華美食的吸引力，從而吸引更多的遊客遊覽華埠，造福社區。