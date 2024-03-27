West Portal 1家4口致命車禍 金山市交通局首份報告：街道非禍首

舊金山市交通局26日公布首份West Portal一家四口致命車禍的詳細調查報告，稱事故現場沒有設計缺陷。圖為不幸在這場事故中身亡的一家四口。（電視新聞截圖）

舊金山 市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）26日公布第一份West Portal區造成一家四口死亡的交通事故詳細報告。報告沒有提到事故現場有任何可能導致悲劇發生的設計缺陷。

舊金山市交通局在其「零事故願景」（Vision Zero）網站上公布的這份報告指出，事故現場的人行道「能見度很高」，而且設有指示車輛駕駛人注意火車和避免超車的標誌。報告稱：「這個路口近年還用路障增設了行人安全區。」

舊金山市交通局和警局並未在這份報告中討論事故原因，只表示他們不認為街道結構是造成事故的罪魁禍首。

根據媒體報導，本月16日，由78歲的劉方女士（Mary Fong Lau，音譯）駕駛的汽車以高速衝入逆向車道，接著衝上人行道，撞倒正在公車站等車的一家四口。被撞的40歲男子奧利維拉（Diego Cardoso de Oliveira）和兩歲的華金（Joaquim）被當場撞死，奧利維拉38歲的妻子平托（Matilde Moncada Ramos Pinto）和兩個月大男嬰考耶（Cauê）在送院後也不治身亡。

市交通局發言人羅卡佛特（Michael Roccaforte）表示，交通工程師會繼續對這個路口進行評估，同時會提供支援給目睹事故的交通局員工。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，地檢處還在等待更多關於事故的資料，包括毒物檢測 報告和肇事車輛的操作系統審查結果，未來會根據這些資料來決定如何提出告訴。

附近居民指出，事故現場經常擠滿未熄火的送貨空車和廂型車，以及在通往市中心的隧道周圍找路的汽車。West Portal商戶協會會長范洛克（Deidre Von Rock）接受舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）採訪時也表示，這個路口的問題很大。

儘管不認為這個路口的設計是導致上周可怕車禍的原因，但范洛克表示，這個地區在白天繁忙時段非常混亂。舊金山輕軌L線修繕計畫（L Taraval Improvement Project）施工四年多以來，一直把輕軌乘客指引到臨時公車站，進一步加劇了這個地區的擁擠程度。