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角逐舊金山市長…羅偉走訪商家 傾聽社區聲音

記者李怡／舊金山報導
羅偉（中）拜訪日落區商戶，與支持者合影。（記者李怡／攝影）
羅偉（中）拜訪日落區商戶，與支持者合影。（記者李怡／攝影）

舊金山市長選戰愈來愈激烈，許多候選人也紛紛用心與地方人士搏感情。候選人丹尼爾·羅偉（Daniel Lurie）25日積極拜訪日落區的小商戶，了解商戶們關注公共安全等議題，並說他是唯一政治局外人，將重塑現有失敗的官僚機構，帶領舊金山復興。小商業主們紛紛與羅偉拍照合影，並稱讚他謙虛有親和力。

當天羅偉與競選團隊一行人到日落區主要商業街 Irving Street，沿街拜訪如餐廳、藥材店、五金店、麵包屋等數十家小商業店面。 並向他們了解目前在經濟復甦過程中所面臨的困境與挑戰。

小商業主們紛紛與羅偉拍照合影，並稱讚他謙虛有親和力，願意傾聽來自社區的聲音。多數小型商業主對於舊金山的治安問題表示擔憂，並稱目前經商環境復甦還有很多挑戰，且日落區不間斷的修路工程對營業的影響，應得到更多的關注和幫助。

餐廳業主Tommy Yang表示，舊金山可以藉鑑紐約市的經驗，讓富有人家做市長，以商業的思維治理城市，「相信羅偉能夠帶領舊金山回到20年前美麗的樣子。」

羅偉表示，他是唯一政治局外人，將重塑現有失敗的官僚機構，帶領舊金山復興。 他感謝來自華裔社區代表們的支持，並表示會竭盡全力回饋華裔關心的教育和治安問題，讓舊金山的街道重回乾淨整潔。

為實現街道清潔安全計劃，羅偉預計啟動共同應對小組、實施轉移計劃、開設全天候危機處理中心、啟動5150關懷協調員、授權協調員直接向市長報告、按需執行護理服務等。

羅偉稱，要讓街頭犯罪、危機和破壞減少，意味著舊金山市要保持開放並吸引商業、會議和遊客的到訪。他說，他將充分利用政府權力加速新住房的審批並支持小企業，而不是阻礙，還將積極審查繁瑣且過時的法規，廢除那些不起作用的法規。 

他說，他並非幼稚，不是不知道挑戰官僚體系是一項艱鉅的任務，但如果他們沒有勇氣去嘗試，將永遠無法改變舊金山的現狀。羅偉強調，他最終的目標不是為了個人的政治生涯，而是為了所有人過上更好的生活，為了下一代能在這個城市幸福的生活。

羅偉（右二）拜訪日落區商戶，有業主拿著競選宣傳品與他合影，以表支持。（受訪者供圖...
羅偉（右二）拜訪日落區商戶，有業主拿著競選宣傳品與他合影，以表支持。（受訪者供圖）

舊金山 華裔 紐約市

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