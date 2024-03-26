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市政廳前露天市集 29日起熄燈

記者李怡／舊金山報導
舊金山市政府公告，市政廳前的集市攤位29日起將關閉，違者取締。（記者李怡／攝影）
舊金山市政府公告，市政廳前的集市攤位29日起將關閉，違者取締。（記者李怡／攝影）

舊金山市政廳正對面的富頓廣場，每周三、四會有像農夫市場樣的市集百貨，為小商業主們帶來一些收入之外，也為市民帶來生活便利，或遊客可逛的景點。但市府宣布，29日起露天市集將關閉，不允許再有攤位出現，原本在那裡合法擺攤的小商業主的謀生管道恐受衝擊；不過華埠和日落區的夜市向攤販們招手，歡迎攤商到這兩處擺攤。

市政府辦公室發言人葉安琪 (Angela Yip)證實，3 月29日市集關閉的消息，並表示市政規畫部門已在1月通知攤販了。市府之前決定，市政中心附近的廣場街區將改造成一個使用率更高的空間，其中包括建造一個新的滑板公園、大型公共藝術區以及去年夏天曾經在這裡短暫舉辦的嘉年華，此宣布影響許多攤商。

Linda Ho一家人過去七、八年每周兩次在市政中心的富頓廣場擺攤出售圍巾、錢包和珠寶，市府每次向他們收取90元的攤位費，他們每次攤位售貨收入數百元。Linda說，這對她和我丈夫來說是一筆不錯的收入，周六和周日他們還會在灣區的其他市集擺攤，但收入並不高，舊金山市府關閉了擺攤市場，他們的主要收入將受到影響。

Jessie是來自墨西哥社區的居民，他表示，在市政廣場賣帽子和禮品等商品已25年了，市集消失將是一個相當大的打擊。

美化華埠行動委員會總裁勞微笑（Lily Lo）說：「歡迎受到影響的商戶來到舊金山華埠參加這裡的夜市活動。」委員會正在籌備2024年為華埠開展更多的夜市活動，一是吸引更多灣區居民和全世界的遊客到訪華埠，為刺激華埠經濟復甦貢獻力量。再是想通過夜市和街會上的文化攤位、食物、紀念品等讓更多人了解中國文化與華埠歷史。

選區包括日落區在內的舊金山第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）也說：「2024年日落區的夜市活動將繼續開展，也計畫擴大到更多的街區，進行每個月一次的夜市活動 。去年當選後和台灣丈夫回台，逛饒河夜市時，驚覺那裡的歡樂氣息，正是舊金山人所需要的。於是就辦夜市的可能性徵求市民意見，並獲得熱烈迴響。今年日落區夜市會參考全世界各大夜市，包括台灣夜市的設計，預期在三個區街擺放80個攤位，融合美食、遊戲、商品等元素。」

華埠 舊金山 灣區

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