舊金山25歲女子 零售竊盜判囚2年 罕見起訴成功案例

因舊金山零售盜竊猖獗，市中心的一家CVS，為防止被盜，全部美妝用品都上了鎖。（記者李怡╱攝影）

舊金山 地檢處24日表示，來自舊金山的25歲被告丘奇(Savannah Church) ，承認在舊金山Walgreens等零售商 店曾進行了一系列的盜竊行為，而判犯有暴力襲擊罪 、兩項有組織的零售竊盜罪。她被判處兩年監禁，並必須向受害者支付4萬元的賠償金。此案件是舊金山長期以來，極少數因零售竊盜而被起訴成功的案例。

舊金山地檢長謝安宜在聲明中表示：「舊金山有組織的零售竊盜行為是不可接受的，也不會被容忍。我的辦公室將繼續與舊金山警察局合作，確保追究責任，並確保肇事者承擔後果。我們將與受害者、企業和其他執法機構合作，繼續在打擊市內零售竊盜犯罪方面取得進展。」

檢察官表示，丘奇是有組織團夥盜竊的成員。這一團夥於2023年4月23日至2023年9月15日期間，從舊金山的Walgreens、Sephora和Bath & Body Works等零售店偷竊商品。此團夥的策略是集體闖入店內，迅速竊取商品之後逃跑。丘奇還被指控毆打一名試圖阻止她在街上搶劫的人。

根據地檢處的信息，丘奇於2023年9月15日被捕，此後一直被拘留。目前尚不清楚她是否有律師可以代表她發言。

起訴此案的檢察官在聲明中表示，幾乎每天，舊金山市民以及全市商店員工，都在目睹這些明目張膽的盜竊行為。這次起訴之所以成功，是因為受害者、證人、商店員工的合作，以及舊金山警察局出色的調查工作。

市民Selena Zhu曾向本報表示，在舊金山目睹店內的零售竊案場景，可以說是已經見怪不怪了。多次在店內排隊結帳時，親眼看到竊賊拿著一包物品搖擺著走出了門，無人問津也沒有人管，「我們這些遵紀守法的居民卻在旁邊乖乖排隊付錢，不禁感慨， 這是什麼世道？ 」

自去年感恩節假期以來，舊金山地檢處與警察局曾多次召開全媒體會議，發布舊金山的零售盜竊犯罪以及破車窗犯罪，均降至了十年來的最低水平。但是諸多市民將青少年行竊、零售竊盜增加、汽車竊盜案猖獗等，歸咎於涉案金額低於900元竊盜不逮捕的法案。

地檢長謝安宜曾就此答過本報記者的提問，表示此法案是來源於州府的立法，作為地方官員不能對此立法做出更改。但是對於舊金山本地的偷盜行為不會姑息。