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東華醫院行政總裁張建清 入選百人會

記者李怡╱舊金山報導
東華醫院行政總裁張建清，入選百人會2024年新成員 。（受訪者供圖）
東華醫院行政總裁張建清，入選百人會2024年新成員 。（受訪者供圖）

美國華人精英團體百人會(Committee of 100)近日宣布了10位新晉成員。他們來自各行各業，將繼續為百人會的使命做出貢獻。其中舊金山東華醫院行政總裁張建清博士成為百人會新成員之一。

張建清表示，「成為百人會的一員，是一份珍貴的榮譽。這份榮譽將激勵我們持續挑戰自我，提供創新的醫療保健解決方案，確保所有社區享有公平健康的權益。」

百人會1990年在紐約成立，是一家非營利性美國領導組織，由商業、政府、學術界、醫療和藝術領域的傑出華裔美國人組成，專注於公共政策、公民參與、慈善事業、藝術和文化等領域。30多年來，百人會一直致力於推動華裔美國人全面參與美國生活的方方面面，和推動美國與大中華地區關係建設的雙重使命。

其官網提名文宣表示：「百人會長期以來一直享有盛譽，是最負盛名的非營利組織之一，致力於為華裔美國人和更廣泛的AAPI社區提供福利。這些新成員反映了我們繼續致力於任命多元化和有影響力的領導人，以推進我們組織雙重使命的關鍵工作。熱烈歡迎新成員加入百人會，並期待他們以專業知識更廣泛的服務社區。 」

東華醫院表示，張建清博士憑藉其卓越領導力及開創性前瞻的眼光脫穎而出。她不僅在促進社會健康公平方面作出了傑出的努力，還在新冠疫情期間展現了無私的奉獻精神及領導力。因此榮譽入選，進一步為亞裔社區和社會貢獻服務。

東華醫院指出，張建清是醫療保健領域的領導者，擁有逾30年經驗。身為東華醫院行政總裁，她致力提升弱勢社群獲得優質醫療服務的機會，這使她贏得社區廣泛的尊敬及愛戴。張建清在醫療保健領域的貢獻，不僅改變了人們的生活，也促進健康公平。在她的領導下，東華醫院成為了以社區為基礎的醫療機構典範，為不同種族及背景的社區提供適合其文化及語言的服務。 張建清致力於促進社會公平，確保每個人，無論其背景或社會經濟地位，都能獲得優質的醫療服務。

張建清曾分別於2021年及2023年獲選為加州議會「傑出女性」之一，以表揚她在公共衛生領域的非凡成就及對弱勢族群的傑出貢獻。

有關百人會更多資訊，請訪問https://www.committee100.org。

東華醫院行政總裁張建清，入選百人會2024年新成員 。（受訪者供圖）
東華醫院行政總裁張建清，入選百人會2024年新成員 。（受訪者供圖）

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