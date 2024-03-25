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金門大橋過橋費 未來連5年調漲 華人通勤者稱「當頭一棒」

記者王子涵╱舊金山報導
金門大橋的過橋費將在未來五年大幅上漲。(金門交通局提供)
金門大橋的過橋費將在未來五年大幅上漲。(金門交通局提供)

著名地標舊金山金門大橋（Golden Gate Bridge）的過橋費將在未來五年大幅上漲。根據管理大橋的金門交通管理局的計畫，使用FasTrak用戶的過橋費將在現有8.75元的基礎上，每年增長0.5元，在2028年達到11.25元。

金門交通局在上周五批准了過橋費五年增長計畫，規定每年的7月增長0.5元。這一機構負責監督金門大橋以及聯結北灣和舊金山的交通服務，目前正面臨嚴峻的預算赤字，在未來5年將達到2.2億元。車流量下降是造成財政緊張的主要原因。

與灣區其他交通機構不同，金門交通局主要依賴駕駛者支付的過橋費運營，而非公共撥款。疫情的居家令以及遠程工作模式，導致跨灣的通勤者驟降，收入減少。目前，車流量僅恢復到2019年85%的水平，周末通過的車流量約為5萬輛，過去幾年該交通局每年損失約3000萬元。

為了解決預算問題，金門交通局在上周五的會議上討論了共四種計畫。最終通過的計畫能夠帶來最大化的收益，預計5年內帶來1.39億元的收入。新的方案在一定程度上緩解了交通局的財政壓力，但這仍然無法覆蓋多達2.2億元的赤字。

首次價格上漲定於今年7月1日生效，過橋費將漲至9.25元；預付費用戶為9.50元；普通車主為10.25元。到2028年，預計FasTrak用戶的過橋費達到11.25元，預付費用戶為11.50元，普通車主將須要支付12.25元。

代表納巴縣的董事會成員帕赫爾（Barbara Pahre）表示，他們所做的一切只能彌補一半的資金缺口。「這不僅僅是多收費的問題，還關係到我們如何勒緊褲腰帶，節省開支。漲價只是目前最容易做到的。」

金門交通局還計畫提出一項增加稅收的提案，以長期緩解交通局的財政緊張的難題。提案預計在2026年的選舉上進行表決。

聯結舊金山與東灣屋崙的海灣大橋，在去年也曾傳出過橋費上漲。當時加州參議員威善高（Scott Wiener）提出了類似的提案，即五年內上漲1.5元，由目前的7元上漲至8.5元。但這項提案最終在社區的抗議下被暫時擱置。

北灣主要以農業、旅遊業、服務業為主，人口和商業規模沒有東灣各市強勁，所以金門大橋每日的車流量也遠少於海灣大橋。

居住在屋崙市的王先生，每天通勤都要穿過海灣大橋。對於漲價表示堅決反對。「疫情給所有人帶來的經濟損失都是相同的，現在增加費用，是對辛勤工作的人們當頭一棒。」他說，「對於每日通勤的人們來說，只能被迫接受額外的經濟負擔，因為大橋是唯一的選擇。」

王先生認為，居住在東灣的人們尚能夠選擇灣區捷運（BART）通勤，而居住在北灣的人們，如果無力承擔高昂的過橋費，那幾乎被剝奪使用交通的權利。「難道讓人們每天坐船通勤？我知道有渡輪服務，但那聽起來太不現實了。」

舊金山 金門大橋 疫情

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