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老店出新招 推一對一服務防盜

記者王子涵／舊金山報導
老牌五金店被迫關閉入口，一對一服務，預防盜竊。（記者王子涵／攝影）
老牌五金店被迫關閉入口，一對一服務，預防盜竊。（記者王子涵／攝影）

面對時不時突然襲擊的商業盜竊犯罪，舊金山一家老牌商業別出心裁，用一對一的方式服務顧客，將小偷擋在門外。

Fredericksen五金和塗料店位於舊金山西北部的Cow Hollow社區，自1896年開業以來，一直為當地社區提供可靠且性價比高的工具。然而最近幾年來，商品失竊嚴重，在此工作24年的經理布萊克（Sam Black）說，去年的失竊情況是有史以來最嚴重的，他們被迫做出改變。

在某些時段，商店會封鎖入口，顧客將無法進入店內隨意走動挑選商品。店員則是進行一對一服務，為顧客拿取需要的工具。布萊克表示，為了商店、員工和顧客的利益，此舉值得一試。

布萊克表示，過去的兩年商品失竊的情況很糟糕，損失金額已經無法再被忽視。他表示，商店還遇到整個貨架被搶走的情況，這對顧客和店員都是十分危險的。

關閉入口的時段分為早上和晚上各兩小時，店門前會擺放著一張桌子，員工按照顧客的要求拿取商品。「我們只是想讓小偷感到不舒服，這樣他們就會去別的地方。」布萊克表示，店員甚至不得不在鍋碗瓢盆上鑽孔，以防止小偷偷竊。大門還安裝上遙控上鎖系統，以防止小偷將工具藏入口袋中逃跑。

一名顧客表示，這太令人難過了，但很理解商家的苦楚，「逛五金店就像打開一個百寶盒，只有把工具拿在手上，你才會真正想像使用它的場景。小偷們把這份樂趣從老顧客那裡也搶走了。」

布萊克表示，顧客們確實很不高興，但商店從市府和警局那裡得到的幫助十分有限。目前一對一服務已進行了好幾周，之後再進行評估是否繼續沿用。

Fredericksen五金和塗料店自1896年開業以來，一直為當地社區提供可靠...
Fredericksen五金和塗料店自1896年開業以來，一直為當地社區提供可靠且性價比高的工具。（取自商店網站）

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