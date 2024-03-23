我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州就業市場不妙 2月失業率全國最高

莫斯科恐攻至少5槍手在逃 目擊者曝特徵：蓄鬍的戰士

逾1年沒警長… 屋崙市長任命 米切爾接屋崙警察局長

記者楊逸辰／屋崙報導
新任屋崙警察局長米切爾。（取材自屋崙市政府官網）
新任屋崙警察局長米切爾。（取材自屋崙市政府官網）

一直被視為治安問題嚴重的屋崙，已超過一年沒有正式的警察局長。屋崙市長盛桃22日親自任命米切爾（Floyd Mitchell）為警察局長，可望終結屋崙治安問題。

米切爾來自密蘇里州堪薩斯城，擁有30多年的執法經驗。在這之前，他曾擔任德州拉伯克市（Lubbock）的警察局長。米切爾上任日期正在敲定，但預計將在4月底至5月初開始領導屋崙警察局。

盛桃表示，米切爾是一位強而有力的領導者和智慧的犯罪鬥士，他能保障減少犯罪，包括主動實行警務和警員强效有力地參與到社區之中的計畫。她說：「作為我們市的最高警官，米切爾將加入我們的公共安全團隊，並領導屋崙綜合公共安全戰略的執法部門。」

米切爾表示，作為城市的公僕領袖和守護者，他和屋崙警察局的成員現在有了一個獨特的機會來建立持久的關係，並在服務的社區中產生重大影響，警局的職責是透過與社區的合作和溝通來促進安全、預防犯罪並為服務的所有人伸張正義。

他說，身為屋崙警察局長，期待與居民、企業主、市府和警局成員合作，建立一個更強大、更安全的屋崙。很高興有機會見到警局所有成員，與所有以這座美麗城市為家的人們互動，並成為這個特殊地方不可或缺的一部分。

米切爾的職業生涯始於密蘇里州堪薩斯市警察局的一名巡邏警官，他在堪薩斯城服務了25年，2019年接受德州拉伯克市警察局長職位，任期至2023年9月。米切爾同時也是美國空軍退伍軍人。

米切爾獲得過貝克大學（Baker University）工商管理學士（BSA）和工商管理碩士學位（MBA），並在德州州大（Texas State University）上過公共管理等課程，並在維吉尼亞州匡蒂科市（Quantico）第236屆聯邦調查局（FBI）國家學院和波士頓學院警察行政研究論壇的警務高級管理研究所學習、畢業。

米切爾與妻子麗貝卡已經搬到了屋崙，他同時也是兩個成年兒子的父親。

屋崙市長盛桃在一場公益活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）
屋崙市長盛桃在一場公益活動上發言。（記者楊逸辰／攝影）

屋崙 德州 密蘇里州

上一則

灣區人口外流放緩 舊金山去年正成長

下一則

小學生訪聖他克魯茲 驚見古代樹懶化石

延伸閱讀

解決住房短缺 紐約州參議會提由州府強力主導

解決住房短缺 紐約州參議會提由州府強力主導
住房成本高漲 州參議會提案重啟70年前舊解方：政府主導大建經濟房

住房成本高漲 州參議會提案重啟70年前舊解方：政府主導大建經濟房
紐森一號提案陷膠著 僅領先0.1%

紐森一號提案陷膠著 僅領先0.1%
羅蘭學區中學 獲評加州傑出學校

羅蘭學區中學 獲評加州傑出學校
預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留

預防性照護醫療費給付 拜登籲上訴庭保留

熱門新聞

哈克高中華裔學生李文婷和她的參展作品。（記者徐蓓蓓／攝影）

矽谷學生科技展 課外思維試金石 評委：部分作品具博士水平

2024-03-15 02:20
現場照片顯示，公交站被完全損毀，肇事車輛是一輛白色奔馳SUV，頭部嚴重變型。(ABC 7電視新聞截圖）

車輛逆行撞公交站 四口之家僅男嬰存活 司機疑似華人

2024-03-18 16:09
舊金山消費者狀告精品品牌愛馬仕，控訴其強迫顧客在購買柏金包前必須先買店內其他商品。（美聯社）

欲買柏金包被拒 舊金山消費者告愛馬仕

2024-03-21 14:58
余鶯鶯生前與丈夫伊格居住在南灣的富裕小鎮洛斯蓋圖。（記者葛歆睿 / 攝影）

洛斯蓋圖殺妻拋屍案開庭 嫌犯當庭注視受害者家人

2024-03-15 22:33
圖為巡邏的安全大使。（傑塔尼供圖）

兒子宿舍驚魂被逼瘋 柏克萊加大家長自掏腰包雇保全

2024-03-22 19:58
愛馬仕在加州遭集體控告，稱僅允許有「足夠購買記錄」的顧客購買其知名柏金包。（美聯社）

配貨潛規則？愛馬仕遭集體訴訟 想買柏金包得先撒錢買周邊

2024-03-20 21:00

超人氣

更多 >
凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私

凱特王妃：我確診罹癌 正接受化療…盼尊重隱私
曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了

曝罹癌心境…最艱難是這件事 凱特全說了
旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡

旅遊簡單省錢法…在大賣場買禮卡
凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元

凱特王妃病歷險遭外洩 3員工被停職、醫院恐挨罰千萬美元
習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注

習近平視察春耕下田踩泥 一雙皮鞋發亮引發關注