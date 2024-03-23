逾1年沒警長… 屋崙市長任命 米切爾接屋崙警察局長

新任屋崙警察局長米切爾。（取材自屋崙市政府官網）

一直被視為治安問題嚴重的屋崙 ，已超過一年沒有正式的警察局長。屋崙市長盛桃22日親自任命米切爾（Floyd Mitchell）為警察局長，可望終結屋崙治安問題。

米切爾來自密蘇里州 堪薩斯城，擁有30多年的執法經驗。在這之前，他曾擔任德州 拉伯克市（Lubbock）的警察局長。米切爾上任日期正在敲定，但預計將在4月底至5月初開始領導屋崙警察局。

盛桃表示，米切爾是一位強而有力的領導者和智慧的犯罪鬥士，他能保障減少犯罪，包括主動實行警務和警員强效有力地參與到社區之中的計畫。她說：「作為我們市的最高警官，米切爾將加入我們的公共安全團隊，並領導屋崙綜合公共安全戰略的執法部門。」

米切爾表示，作為城市的公僕領袖和守護者，他和屋崙警察局的成員現在有了一個獨特的機會來建立持久的關係，並在服務的社區中產生重大影響，警局的職責是透過與社區的合作和溝通來促進安全、預防犯罪並為服務的所有人伸張正義。

他說，身為屋崙警察局長，期待與居民、企業主、市府和警局成員合作，建立一個更強大、更安全的屋崙。很高興有機會見到警局所有成員，與所有以這座美麗城市為家的人們互動，並成為這個特殊地方不可或缺的一部分。

米切爾的職業生涯始於密蘇里州堪薩斯市警察局的一名巡邏警官，他在堪薩斯城服務了25年，2019年接受德州拉伯克市警察局長職位，任期至2023年9月。米切爾同時也是美國空軍退伍軍人。

米切爾獲得過貝克大學（Baker University）工商管理學士（BSA）和工商管理碩士學位（MBA），並在德州州大（Texas State University）上過公共管理等課程，並在維吉尼亞州匡蒂科市（Quantico）第236屆聯邦調查局（FBI）國家學院和波士頓學院警察行政研究論壇的警務高級管理研究所學習、畢業。