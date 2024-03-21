阿拉米達縣一餐廳 傳出麻疹散播

加州衛生廳周三表示，據悉全州已有四例麻疹病例的報告。（美聯社）

據信使報（Mercury News）報導，阿拉米達縣（Alameda County）衛生局稱，本月早些時候在該縣的一家餐館就餐的遊客，可能接觸到麻疹（measles）病毒。

衛生官員稱，3月9日在Juana大道上的Sons of Liberty Alehouse發生了接觸麻疹病毒的事件。官員們認為，從下午4時45分到晚上7時30分期間，在這家餐廳內的人可能接觸到了該病毒。他們沒有說明在不知情的情況下攜帶病毒的人是顧客還是員工。

在警告中，官員們建議那些可能去過那裡的易感人群進行自我檢查，並立即撥打阿拉米達縣公共衛生局電話510-267-3250。

易感染麻疹的人群包括孕婦或11個月或更小的嬰兒；未接種麻疹疫苗 或不確定接種情況的人；免疫力低下的人；以及醫護人員和兒童保育員。

康曲柯士達縣（Contra Costa County）衛生局副局長斯林尼法凡（Meera Sreenivafan）說：「未接種疫苗的人風險最高。公眾應該想知道的是他們是否接種了疫苗。一般來說，在美國，我們的疫苗接種率很高，但由於疫情的影響，我們最近看到疫苗接種率有所下降」。

聯邦疾病防治中心 （CDC）稱，麻疹病毒具有高度傳染性，通過打噴嚏、咳嗽或直接接觸分泌物傳播。

「如果沒有接種疫苗，麻疹可能是一種嚴重的疾病，」斯林尼法凡說。「在過去，當我們沒有接種疫苗時，麻疹會導致非常嚴重的疾病，甚至死亡」。

阿拉米達縣衛生部門敦促任何在3月9日到過Sons of Liberty Alehouse餐館的人注意觀察症狀，這些症狀可能在接觸後一周到三周內出現，症狀包括發燒、咳嗽、流鼻涕、眼睛發紅和皮疹。

衛生官員說，任何出現麻疹症狀的人都應在就診前首先聯繫醫療機構，並告訴醫務人員他們可能接觸過這種病毒。

世界衛生組織（World Health Organization）於2000年宣布麻疹在美國絕跡，但近年來報告的病例數一直在攀升。截至三月初，聯邦疾病防治中心報告了15個州的35例麻疹病例。

加州 衛生廳20日表示，據悉全州已有四例麻疹病例的報告。