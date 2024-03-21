金山市內安裝「車牌讀取器」打擊零售盜竊

布里德市長在日落區宣布，舊金山著手安裝車牌讀取器，以治理零售盜竊。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德（London N. Breed ）、警察局長史考特（Bill Scott）、地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）、縣警警長宮本（Paul Miyamoto）、第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio） 以及社區商界領袖等，20日在日落區宣布，開始在市內100個十字路口安裝400個自動車牌讀取器(ALPR)及公共安全攝像頭，以打擊有組織的零售盜竊、機動車盜竊 ， 協助解決舊金山的公共安全問題。

當天布里德向社區成員們重點講解了在第九大道和歐文街安裝新攝像機的情況。 舊金山警察局（SFPD） 預計在未來三個月內完成在全市安裝400個安全攝像頭並投入使用。

解決汽車入室盜竊犯罪是舊金山市民迫在眉睫的需求。記者走訪發現，居住在市區的很多民眾都有車窗被砸的經歷，甚至一年遭遇兩到三次。 觀察停靠在舊金山市區街頭的車輛，不時會看到車主們在車窗玻璃上張貼的「車內無一物，請勿砸玻璃」的告示。 可見破窗盜竊事件對於市民的困擾程度。

為了確保盡快安裝相機頭，布里德指示相關部門減少繁文縟節和不必要的審批延誤。這包括直接與交通局（ SFMTA）和公共事業委員會（SFPUC） 合作，因這兩個機構都有可用於安裝攝影機的現有基礎設施。

布里德說：「舊金山不會容忍任何形式的犯罪活動。在擴大警察隊伍的同時，要採用技術來提高警員們逮捕違法者的效率。這些車牌讀取器可以在商業盜竊、汽車 入室盜竊、偷盜和其他犯罪活動方面發揮關鍵作用」。

史考特表示，在全市範圍內安裝自動車牌讀取器網絡，這些攝像機將成為力量倍增器，幫助警員識別用於犯罪的車輛，並更快、更準確地逮捕罪犯。

舊金山地檢長謝安宜表示，盡快實施這項技術，將對犯罪活動產生強大的威懾力，並為法庭上的執法人員和檢察官提供強大的調查工具。

當局指出，安裝攝影機的資金由加州 打擊組織零售竊盜專項撥款提供1730萬元。此外，這筆錢還用於購買必要的設備和車輛、僱請犯罪分析人員等。 這些讀取器針對的是犯罪活動，而不是人臉識別 ，以有助於確保客觀證據。

預計這項新工具將有助於舊金山在公共安全方面繼續取得進展。 2023年11月20日至2024年1月1日期間，與去年同期相比，舊金山竊盜案減少48%（包括零售竊盜和汽車入室竊盜）、機動車輛竊盜案減少17%、入室 竊案減少26%。