柏克萊去年暴力犯罪增15% 10年新高

圖為警方此前逮捕柏克萊加大鳴槍的嫌犯。（本報資料圖片）

東灣柏克萊警局提交給市府的報告顯示，2023年柏克萊搶劫飆升32.2%，暴力犯罪 增加15%。暴力犯罪達到最近10年最高。仇恨犯罪 在2023年也有所增加，從2022年的38起增加到去年的46起，是自從2018年以來的六年中最多。

警局的報告，詳細寫明柏克萊暴力犯罪最近的數據。搶劫案386起，比2022年的292起增加32.2%。性侵案97起，比前年增加9%。暴力案件766起，前年666起，上升15%。暴力犯罪為2014年以來的最高。例外的是凶殺案，只有一起，比2022年的三起減少。嚴重襲擊案282起，與2022年持平。

2023年的入室盜竊案1228起，比2022年增加18.5%，為近十年最高。汽車盜竊案1350起，比2022年增加61.5%。盜竊案有4532起，比前年略微減少1.7%。

警方還表示，2023年，柏克萊發生的槍擊事件明顯減少。經證實的槍擊事件為31起，而2022年為53起。經證實的槍擊事件包括目擊和發現彈殼等槍擊證據的事件。

警方說，柏克萊2023年的大多數仇恨犯罪報告都被定性為恐嚇犯罪，涉及污言穢語或塗鴉，而非人身暴力。仇恨犯罪在2023年也有所增加，從2022年的38起增加到去年的46起，是自從2018年以來的六年中最多。 其中反猶太主義仇恨犯罪，自從10月7日以來變得更加普遍。2023年發生10起反猶太仇恨犯罪，其中五起發生在10月7日之前的九個月內，五起發生在10月7日之後的近三個月內。2023年全年報告了兩起反阿拉伯仇恨罪案。

至於仇恨事件，即並未上升到犯罪成程度的事件，去年有18起與反猶太主義有關的事件，其中去年10月7日之後發生13起，還有四起被歸類為反阿拉伯或反穆斯林的事件。

警局說，仇恨事件是不屬於犯罪的偏見行為，不涉及暴力、威脅或財產損失。警方之所以受理仇恨事件報告，是因為這些事件會使偏見和不容忍永久化，即使沒有犯罪活動，也會給目標個人和社區造成恐懼和疏遠的環境。

另外，柏克萊去年的911電話數量總數1萬4100個，達到五年來的最高水準。