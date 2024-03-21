暫別暖陽 金山灣區周五起將重現潮濕天氣

由於噴射氣流的作用，灣區周五將重現潮濕天氣，並持續到三月底、四月初。（美聯社）

過去一周的陽光，為灣區 提供了幾個月來最長的無雨天氣。但據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，預計這種平靜的天氣只會再持續一、兩天。

過去一周，西海岸上空的高壓系統將風暴引向遠離加州 的地方。但預計未來幾天高壓系統將逐漸減弱，為周五（22日）在灣區重現潮濕天氣敞開大門。從周五到周日，舊金山可能會有半吋左右的降雨，而內華達塞拉（Sierra Nevada）山脈的部分地區預計會有多達兩呎的降雪。

由於噴射氣流的作用，預計暴風雪的大門將至少保持半開狀態，一直持續到三月底到四月初。

噴射氣流是大氣層高空快速移動的空氣帶，下周很可能繼續指向西海岸，將風暴引向北加州。噴流的大部分風向預計將從西北偏西方向吹來，意味著它們將帶來比一月份傾盆而下的大氣河流風暴更冷的空氣。

雖然預計未來幾周的風暴不會像今冬早些時候的大雨那樣猛烈，但其模式可能會比三月下旬的典型天氣更加潮濕。氣候預測中心預測，3月27日至4月2日，灣區降水量高於正常值的概率為 50%-60%。

在此期間，氣溫也有可能低於正常水平。內華達山脈的晚季積雪應該會持續，為春季滑雪提供了有利條件。

天氣預報，春季天氣系統中更有可能出現閃電和雷鳴，尤其是在中央山谷（Central Valley）。