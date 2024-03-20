舊金山婦女歷史月 華裔鄭可欣獲表彰

華裔鄭可欣（右一）獲表彰。（記者李怡╱攝影）

舊金山 市長布里德（London Breed）與市府女性地位局 （DOSW）19日聯合舉辦慶祝婦女歷史月活動，並表彰了五位為舊金山做出傑出貢獻的女性。亞太裔傳統文化基金會主席鄭可欣（Claudine Cheng）獲表彰。

布里德市長表示， 舊金山在慶祝和提升女性對城市貢獻方面有著悠久的歷史。當天表彰的五位女性，她們持之以恆的為社區付出，確保城市民眾可擁有所需資源。表彰她們也是促進為女性建立更公平的社會生活環境。

五位獲獎者分別是亞太裔傳統基金會主席鄭可欣、推動公民權利的 Hala Hijazi、改善青年福利 計畫的Jaynry Mak、反對槍支 暴力的踐行者 Mattie Scott、促進婦女權益教育的Roselyne Cissie Swig。

布里德表示，鄭可欣是一位卓有成就的律師，公民權利的倡導者，以及亞太裔社區的領袖。她曾在多個委員會任職，並積極參與政策領域的公共和社區服務。感謝她一直以來對社區的傑出貢獻。

在布里德任職期間，女性在市政機構的工作占比逐年提升。在市長委員會任命的337名成員中，55% 是女性。其中35% 是有色人種女性。截至2022年，61% 市政部門的負責人和 42% 的員工是女性。自2009年以來，2020-2021 財年女性在政策決策中的代表人數大幅增長。